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Теперь одежду российских марок Roma Uvarov Design, ODOR и Red September можно купить онлайн

Толстовку «Толеранс из нот фор Раша», рюкзак из переработанного пластикового тента для грузовика, рубашку из винтажных кружев Ришелье и замшевую куртку с «квадратными» плечами, которые раньше продавались исключительно в московском шоу-руме, теперь можно купить онлайн. Агентство NOB Agency, которое занимается поддержкой и развитием российских марок Roma Uvarov Design, ODOR и Red September, запустил интернет-магазин с их продукцией. 

  • Толстовка Roma Uvarov Design, 5200 рублей

  • Рубашка ODOR, 29 400 рублей

  • Кофта Red September, 15 600 рублей

  • Рюкзак Roma Uvarov Design x Wollenberg Bags, 5500 рублей

  • Бомбер Red September, 63 500 рублей

Коллекции дизайнеров Ромы Уварова, Никиты Калмыкова и Ольги Васюковой, которых NOB Agency нашли через свой собственный конкурс талантов, пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. О ребятах пишут Vogue Italia, Dazed, Fashionista и i-D, называющие их «сумасшедшими дизайнерами на передовой линии отечественной индустрии».

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  • Брюки Red September, 39 000 рублей

  • Блуза-поло ODOR, 78 750 рублей

  • Платье Red September, 50 000 рублей

  • Платье Roma Uvarov Design, 27 290 рублей

  • Платье Roma Uvarov Design, 23 750 рублей

  • Платье Roma Uvarov Design, 11 500 рублей

  • Комбинезон Red September, 50 000 рублей

  • Шорты ODOR, 32 000 рублей

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Алина Малютина,
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