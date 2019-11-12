Теперь одежду российских марок Roma Uvarov Design, ODOR и Red September можно купить онлайн

Толстовку «Толеранс из нот фор Раша», рюкзак из переработанного пластикового тента для грузовика, рубашку из винтажных кружев Ришелье и замшевую куртку с «квадратными» плечами, которые раньше продавались исключительно в московском шоу-руме, теперь можно купить онлайн. Агентство NOB Agency, которое занимается поддержкой и развитием российских марок Roma Uvarov Design, ODOR и Red September, запустил интернет-магазин с их продукцией.