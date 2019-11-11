8 российских брендов детской одежды, которой позавидуют взрослые

I’m not a honey

О «взрослой» концепции этой российской марки говорит само название — I’m not a honey («Я не миленький»). Его идею основательница Анастасия Расстегаева описывает так: «Это протест детей, которые не хотят носить одежду в рюшечках, сердечках и цветочках». Вместо нее в коллекциях — шерстяные куртки с накладными карманами, двубортные жакеты с леопардовым принтом и льняные костюмы оверсайзовой формы, которые вы могли неоднократно видеть на мужских и женских Неделях мод. Все они легко мешаются между собой с расчетом на то, что ребенок выберет и стилизует их самостоятельно. Но I’m not a honey допускает, что в чем-то детям еще не разобраться: на каждой вещи есть крафтовая бирка с информацией по уходу и надписью «покажи это маме — она знает, что делать».