8 российских брендов детской одежды, которой позавидуют взрослые

В конце октября екатеринбургская марка UShatava представила первую коллекцию детской одежды — точнее «взрослых вещей в уменьшенных размерах». Основательницы проекта Алиса Ушакова и Нино Шаматава настаивают на том, что «девочковое» не значит розовое и с бантиками, а «мальчиковое» — необязательно голубое и с принтами в виде футбольных мячей. «Собака.ru» согласна с UShatava, поэтому нашла еще несколько российских марок с антологичной концепцией: минималистичным дизайном, натуральными тканями и в спокойных тонах.
I’m not a honey
О «взрослой» концепции этой российской марки говорит само название — I’m not a honey («Я не миленький»). Его идею основательница Анастасия Расстегаева описывает так: «Это протест детей, которые не хотят носить одежду в рюшечках, сердечках и цветочках». Вместо нее в коллекциях — шерстяные куртки с накладными карманами, двубортные жакеты с леопардовым принтом и льняные костюмы оверсайзовой формы, которые вы могли неоднократно видеть на мужских и женских Неделях мод. Все они легко мешаются между собой с расчетом на то, что ребенок выберет и стилизует их самостоятельно. Но I’m not a honey допускает, что в чем-то детям еще не разобраться: на каждой вещи есть крафтовая бирка с информацией по уходу и надписью «покажи это маме — она знает, что делать».
Twinkle Stories
Принято думать, что одежда для детей сделана с более ответственным подходом, чем для взрослых: производители выбирают ткань не столько за красоту, сколько за натуральность, эластичность и практичность. Как, например, российская марка Twinkle Stories, которая создает рубашки, платья, фартуки, косынки и даже резинки из муслина. Этот материал, состоящий из смеси хлопка, шерсти, льна и шелка, быстро сохнет, отлично впитывает влагу, является гигиенически безопасным, а после стирки становится еще более мягким и приятным. Что еще нужно ребенку для счастливых будней? Ну, разве что теплые пинетки из натуральной овчины, которые также можно купить у Twinkle Stories!
Little Pushkin
«Материнский» подход к работе над этой маркой отражается не только в ее названии («маленький Пушкин» — домашнее прозвище сына основательницы Анны Дюжник), но и в подборе тканей и продумывании дизайна. Little Pushkin выпускают базовую одежду из технологичного японского текстиля, и кроят вещи так, чтобы дети могли носить их как можно дольше. Помимо рубашек, жилетов и брюк «на века», им предлагаются более яркие модели из дропов и коллабораций: например, леопардовая шуба «Элла», фиолетовая буденовка «Лара» и хлопковый лонгслив «Человек образцового поведения и высокого уровня культуры». Несмотря на то, что бренд находится в Гонконге, мы усматриваем в нем что-то родное, петербургское!
Avocado Sleep
Самую модную вещь этого и следующего сезонов — белое платье свободного кроя, но в уменьшенной копии, мы нашли у московской марки Avocado Sleep. Как понятно из ее названия, платья из стопроцентного итальянского хлопка предназначены, в первую очередь, для сна, но мы бы (на месте девочек от 1 до 11 лет) капризничали и носили их повседневно! Тем более, что некоторые модели — с объемными рукавами, цветочным орнаментом и длиной ниже колен — действительно это позволяют. Осталось дождаться лета.
Ko-ko-ko
Детская одежда от петербургской марки Ko-ko-ko (между прочим, старожилов рынка!) будто сделана под впечатлением от фильмов Уэса Андерсона. Это конусовидные панамы, вязаные шапочки, водонепроницаемые дождевики, жилеты в конфетно-мятных оттенках и базовые платья, которые доступны не только в детских, но и во взрослых размерах. Дабл-дрессингу (менее эксцентричному, чем у Семейки Тененбаум) быть!
Panda Loves You
Основательница марки Panda Loves You Ольга Гусева также предлагает мамам, отцам, сыновьям и дочерям носить одинаковую одежду. Преимущественно базовую: толстовки, свитшоты, комбинезоны и платья А-силуэта, которые сядут на любую фигуру. Все они сделаны из хлопка, который не скатывается даже во время частых стирок, и эластана, который позволяет вещи тянуться во время прыжков, бега и активных игр. «Ваш ребенок быстрее вырастет из нашей одежды, чем она придет в негодность», — уверяют в Panda Loves You.
Little Acorns
А вот из одежды еще одной петербургской марки Little Acorns ребенок вырастет не так быстро: вся она шьется с небольшим «запасом», чтобы можно было носить не один сезон. При этом хлопковые худи, платья, кардиганы и (внимание, суперхит!) комбинезоны с капюшоном с «ушками» не нужно одергивать, поправлять или подтягивать — девочкам и мальчикам в них удобно несмотря на «увеличенный» размер. Проверить это можно, забежав на примерку в магазины «Птенцы» на Новой Голландии и Tururoom на Планерной, 59.
Baboo
Все лучшее — например, вязаные кадиганы, свитеры, варежки и бонетки — детям! Основательница марки Baboo Катя Браткова создает их вручную, используя кашемир, шелк и мериносовую шерсть. Последний материал настолько мягкий, что подходит даже трехмесячным малышам. Их фото регулярно появляется в милейшем инстаграме Кати, где и можно оформить предзаказ.
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