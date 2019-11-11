Бренд LOVEgoods, основанный Ольгой Колченко в 2016 году, запустил интернет-магазин HER Lingerie, в котором, помимо собственных коллекций нижнего белья, представил продукцию других российских и международных брендов. Это прозрачные комплекты от Naked Letters, калифорнийские купальники от MEW, корректирующее белье от Le Journal Intimates, топы с эффектом тай-дай от Tie-Dye Maniac и еще шесть разных (но одинаково прекрасных!) наименований.
Запустился интернет-магазин HER Lingerie — с нижним бельем от сразу нескольких российских (и не только!) брендов
«HER Lingerie — интернет-магазин нижнего белья, созданный тремя разными девушками, — рассказывают Ольга и ее партнеры, петербурженки Евгения Морозенко и Наиля Аглицкая. — Мы все (то есть, и вы тоже) отличаемся: по возрасту, внешности, характеру, стилю и фигуре. Каждой нужно что-то свое и нет вещей более индивидуальных, чем бюстгальтер, трусы и другие предметы нижнего белья. Мы пропагандируем идею (осо)знания собственной чувственности и сексуальности без привязки к расписанию. Героиня HER одевается для себя, а не в ожидании подходящего случая. Она любит и знает свое тело. Она распоряжается своей сексуальностью так, как захочет».
Помимо нижнего белья, боди и купальников, в HER Lingerie представлены стрэпы, пояса и даже прозрачные перчатки. Цена на них варьируется от 1120 до 3500 рублей, в то время как комплекты из кружева, шелка и хлопка стоят до 6990 рублей.
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