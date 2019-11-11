Запустился интернет-магазин HER Lingerie — с нижним бельем от сразу нескольких российских (и не только!) брендов

«HER Lingerie — интернет-магазин нижнего белья, созданный тремя разными девушками, — рассказывают Ольга и ее партнеры, петербурженки Евгения Морозенко и Наиля Аглицкая. — Мы все (то есть, и вы тоже) отличаемся: по возрасту, внешности, характеру, стилю и фигуре. Каждой нужно что-то свое и нет вещей более индивидуальных, чем бюстгальтер, трусы и другие предметы нижнего белья. Мы пропагандируем идею (осо)знания собственной чувственности и сексуальности без привязки к расписанию. Героиня HER одевается для себя, а не в ожидании подходящего случая. Она любит и знает свое тело. Она распоряжается своей сексуальностью так, как захочет».