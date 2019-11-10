Благотворительный магазин «Спасибо!» готов забрать у петербуржцев ненужные вещи из дома

Для того, чтобы сдать ненужные вещи в «Спасибо», не потратив при этом много времени и сил, необходимо за день до начала акции, 11 ноября, с 11:00 до 20:00 позвонить организаторам, назвать удобное время и адрес. И уже на следующий день «Везёт» приедет по адресу и примет ваши вещи: одежду, обувь, книги и аксессуары в хорошем состоянии, немягкие игрушки и непригодные для ношения вещи из натуральных материалов на переработку. Все подробности смотрите здесь.