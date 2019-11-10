Благотворительный магазин «Спасибо!» 12 ноября готов бесплатно забрать старые вещи петербуржцев прямо из дома с помощью сервиса заказа поездок «Везёт». «Пока одни ставят новые рекорды на Алиэкспрессе во Всемирный день шоппинга, поставьте свой собственный ― сдайте горы ненужных вещей на благотворительность!», – призывают организаторы акции.
Благотворительный магазин «Спасибо!» готов забрать у петербуржцев ненужные вещи из дома
Для того, чтобы сдать ненужные вещи в «Спасибо», не потратив при этом много времени и сил, необходимо за день до начала акции, 11 ноября, с 11:00 до 20:00 позвонить организаторам, назвать удобное время и адрес. И уже на следующий день «Везёт» приедет по адресу и примет ваши вещи: одежду, обувь, книги и аксессуары в хорошем состоянии, немягкие игрушки и непригодные для ношения вещи из натуральных материалов на переработку. Все подробности смотрите здесь.
Все собранные вещи будут рассортированы: некоторую часть отдадут нуждающимся, а что-то отдадут на реализацию в магазины. В магазине дополнили, что в Центре выдачи «Спасибо!» около 8000 человек в год получают вещи бесплатно. За 9 лет «Спасибо!» перечислил более 23 млн рублей в благотворительные организации Петербурга и планирует устанавливать новые рекорды.
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