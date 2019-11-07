Prada и adidas выпустят совместную коллекцию

Prada и adidas подтвердили слухи о коллаборации, которые ходили с середины осени. Что именно в нее войдет, пока неизвестно, но судя по фотографии, которая появилась в инстаграмах обоих брендов, это будут кроссовки.
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Prada и adidas подтвердили слухи о коллаборации, которые ходили с середины осени. Что именно в нее войдет, пока неизвестно, но судя по фотографии, которая появилась в инстаграмах обоих брендов, это будут кроссовки.
Ранее в твиттере Py_Leaks появилась информация о том, что Prada и adidas разрабатывают совместную коллекцию кроссовок. Они получат название аdidas Prada Sailing, выйдут в трех расцветках и будут стоить 350 долларов за пару.
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