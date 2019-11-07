30 красивых шуб из городских магазинов

Шуб из кролика, норки, песца и лисы в нашей подборке нет, но можно увидеть несколько изделий из овечьей шерсти. Все они сделаны в действительно щадящих для экологии и животных условиях: для получения драгоценного меха овцу не бреют наголо, а состригают лишь половину ее собственной «шубки». Затем шерсть вычесывают, сажают на трикотажную основу и уже после этого конструируют вещь: она получается более демократичной, легкой и долговечной – ведь моль подобным мехом практически не питается.