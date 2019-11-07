Несмотря на то, что все главные функции зимней одежды (быть функциональной, теплой и красивой) сегодня выполняют пуховики, отказываться от шуб жители России не собираются. Одни выбирают натуральный мех, способный согреть даже в 30 градусов мороза, другие предпочитают искусственный, считая, что он наносит меньший вред окружающей среде. «Собака.ru» рассказывает, действительно ли приставка «эко» безобидна, и предлагает выбрать из трех десятков шуб наиболее подходящий вашим моральным принципам вариант.
30 красивых шуб из городских магазинов
Шуб из кролика, норки, песца и лисы в нашей подборке нет, но можно увидеть несколько изделий из овечьей шерсти. Все они сделаны в действительно щадящих для экологии и животных условиях: для получения драгоценного меха овцу не бреют наголо, а состригают лишь половину ее собственной «шубки». Затем шерсть вычесывают, сажают на трикотажную основу и уже после этого конструируют вещь: она получается более демократичной, легкой и долговечной – ведь моль подобным мехом практически не питается.
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12storeez, 19 980 рублей (12storeez)
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Reserved, 6499 рублей (Reserved)
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Off-White, 163 800 рублей (DayNight)
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UShatava, 23 900 рублей (UShatava)
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Werner Christ, 147 000 рублей (Универмаг «Московский»)
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Michael Michael Kors, 37 700 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Monnalisa, 30 000 рублей («Кенгуру»)
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Julia Davidian, 43 300 рублей (Subbota Showroom)
Овечья шерсть и называется экологичным мехом, однако многие используют эту формулировку и в отношении акрила, вискозы и полиэстера. Эти искусственные материалы, хоть и снимают с вас ответственность за ношение шкур убитых животных, на самом деле совсем не безобидны. Их производство затрагивает синтетические полимеры, в состав которых входят вода, уголь, известняк и нефтепродукты, а сама шуба – после того, как надоест хозяйке, – разлагается едва ли не дольше пластиковой бутылки.
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Ralph Lauren, 315 000 рублей (ДЛТ)
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UNIQLO, 3999 рублей (UNIQLO)
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ф_о_р_м_а_, 23 300 рублей (Subbota Showroom)
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UShatava, 19 900 рублей (UShatava)
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MSGM, 38 000 рублей («Кенгуру»)
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Reserved, 5499 рублей (Reserved)
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MSGM, 64 751 рублей (Farfetch)
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12storeez, 19 980 рублей (12storeez)
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Stella McCartney, 154 000 рублей (ДЛТ)
Все это заставляет подходить к приобретению шубы осознанно – она должна прослужить не пару сезонов, а несколько лет. Поэтому стоит выбрать вариант, который вы сможете сочетать с остальным гардеробом (к примеру, от Simonetta Ravizza, Laplandia и российского бренда ф_о_р_м_а_), носить сразу с двух сторон (такая модель есть у Werner Christ) и подстраивать под «вечные» тренды (как леопардовые Yves Salomon и Michael Michael Kors). Ну, или использовать и на прогулке, и дома, подобно шубам-халатам UShatava и 12storeez.
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Valentino, цена по запросу (Valentino)
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Simonetta Ravizza, 271 600 рублей (Babochka)
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Alice+Olivia, 41 650 рублей (ДЛТ)
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Laplandia, 35 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Laurel, 189 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Vetements, 193 938 рублей (DayNight)
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Stand Studio, 21 980 рублей (Farfetch)
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Ermanno Scervino 50 000 рублей («Кенгуру»)
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