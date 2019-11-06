Петербургская марка Novaya открыла магазин на «Ленполиграфмаше»

В магазине Novaya продается верхняя одежда из осенне-зимней коллекции: двусторонние пуховики с «встроенными» рюкзаками, куртки из плотного хлопка с защитной пропиткой или трансформеры, предполагающие разные варианты носки — от длинного пальто до юбки (да-да!). Вещи стоят от 15 000 до 29 000 рублей и также продаются в пространстве марки на Хлебозаводе и сайте novayawear.com.