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Кажется, мы нашли лучший подарок на Новый год — носки от Маколея Калкина

Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома», разработал дизайн трех пар носков из рождественской коллекции Happy Socks. Каждая из них получила изображения кроликов, которые, по мнению актера, являются забавными и соответствуют сезону. Однако в рекламной кампании вышедшей коллекции Маколей позирует не с кроликом, а с игуаной, параллельно повторяя сцены из фильма «Один дома», рассуждая о праздниках и заключая: «Я становлюсь слишком старым для этого дерьма».

 

 

Носки из коллекции Naughty or Nice можно предзаказать на сайте Happy Socks прямо сейчас. Одна пара с дизайном от Маколея Калкина обойдется вам в 16 долларов, а набор из трех пар (в подарочной упаковке!) — в 40 долларов.

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Алина Малютина,
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