Кажется, мы нашли лучший подарок на Новый год — носки от Маколея Калкина

Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома», разработал дизайн трех пар носков из рождественской коллекции Happy Socks. Каждая из них получила изображения кроликов, которые, по мнению актера, являются забавными и соответствуют сезону. Однако в рекламной кампании вышедшей коллекции Маколей позирует не с кроликом, а с игуаной, параллельно повторяя сцены из фильма «Один дома», рассуждая о праздниках и заключая: «Я становлюсь слишком старым для этого дерьма».