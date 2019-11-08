Что покупать в новой коллекции PUMA X ADER ERROR?

О бренде ADER ERROR

ADER ERROR дебютировал в декабре 2014 года, быстро набрал популярность у публики и стал одним из самых ярких и молодых стритстайл-брендов в Южной Корее (а потом и в мире). В команду бренда объединились люди из разных профессиональных областей. Объединились, чтобы придумать что-то креативное и веселое. Не зря в их коллекции появлялись носки с надписью Your life is a joke.

Основная концепция ADER ERROR — простота и поиск уникальных комбинаций в обычных вещах, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в жизни, но на которые не обращаем внимание. Именно такие предметы одежды и аксессуары и получаются у бренда — они одновременно лаконичные и небанальные. Кстати, аксессуары — важное направление марки. По мнению создателей, детали необходимы для составления образа — это такой легкий способ показать свою уникальность. Главный принцип ADER ERROR — выпускать унисекс-вещи, которые одинаково хорошо сидят и смотрятся на парнях и девушках.

А вот как расшифровывается название бренда: A — aesthetic (эстетичный); D — drawing (рисунок); er —люди (которые чем-то занимаются). Всё вместе — «люди, которые создают что-то эстетичное». Error (ошибка) означает что-то негативное: неудачу, ошибку. Ничто и никто не может быть совершенным. Так создатели переосмысливают «ошибку» как выражение несовершенства.