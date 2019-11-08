Что покупать в новой коллекции PUMA X ADER ERROR?

Кампания третьей по счету коллаборации спортивного гиганта и модного корейского бренда получила название Under Creativity. В ее рамках PUMA вместе с ADER ERROR отправляются на поиски совершенного в несовершенном, чтобы создать что-то неожиданное и прекрасное.
О новой коллекции PUMA X ADER ERROR
Новая капсула продолжает следовать направлению futro и сочетает в себе отголоски разных субкультур. Futro — это стиль, где будущее (future) встречается с ретро (retro).
В коллекцию PUMA x ADER ERROR вошла спортивная одежда, которая впечатляет умелым сочетанием выразительных деталей. Например, водолазка коричневого и бежевого цветов, которая приобрела очертания знаменитой олимпийки PUMA T7, а также контрастные элементы на рукавах и разрезы на воротнике и манжетах. Ветровка с капюшоном, неоновыми вставками, силиконовым значком и крупными логотипами брендов — она настолько же стильная, насколько функциональная. Есть предметы и верхней одежды. Пуховик из коллекции в белом цвете — наш выбор. Кажется, это самый модный способ борьбы с холодом в этом сезоне, к тому же белый уже давно нестрашно носить даже зимой. Для того чтобы дополнить свой лук, бренды создали и линию украшений.
PUMA X ADER ERROR отличается от других коллабораций прогрессивными силуэтами кроссовок. Модели Trailfox Overland, Roma, RS 9.8 и CELL Alien приобрели яркие акценты, нарочито выделяющиеся швы и необычные дизайнерские элементы.
RS 9.8 посвящена тем, кто не боится бросать вызов правилам. Вдохновленная линией беговых кроссовок 80-х годов, эта версия от ADER ERROR преобразилась благодаря новому силуэту, цветовому приему color-blocking и сферам на подошве.
Для ADER ERROR изобретательность дизайна отражается в деталях. Roma — хороший тому пример. Эта модель — один из легендарных и оригинальных силуэтов, который всегда остается классикой и при этом всегда легко адаптируется к любому периоду времени. Главное в обновленной паре — материал: тут использовали потертую замшу, напоминающую винтажный стиль.
CELL Alien — идеальный «пластилин» для ADER ERROR, ведь бренд известен своей любовью к небанальным формам. На этот раз модель возвращается с интересным сочетанием материалов и яркой строчкой. К уникальной системе шнуровки добавили отражающие элементы, а к подошве — привлекающую внимание амортизационную «подушку».
Trailfox Overland не привыкли к вниманию дизайнеров. Первоначально их разработали как кроссовки для трейла, но теперь благодаря футуристическим деталям они могут смело появляться и на городских улицах. Фирменная прочная подошва, яркие, отражающие элементы, удобная система шнуровки. Результат — свежий и неожиданный: трейл встречается с трендом, а будущее — с ретро.
О бренде ADER ERROR
ADER ERROR дебютировал в декабре 2014 года, быстро набрал популярность у публики и стал одним из самых ярких и молодых стритстайл-брендов в Южной Корее (а потом и в мире). В команду бренда объединились люди из разных профессиональных областей. Объединились, чтобы придумать что-то креативное и веселое. Не зря в их коллекции появлялись носки с надписью Your life is a joke.
Основная концепция ADER ERROR — простота и поиск уникальных комбинаций в обычных вещах, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в жизни, но на которые не обращаем внимание. Именно такие предметы одежды и аксессуары и получаются у бренда — они одновременно лаконичные и небанальные. Кстати, аксессуары — важное направление марки. По мнению создателей, детали необходимы для составления образа — это такой легкий способ показать свою уникальность. Главный принцип ADER ERROR — выпускать унисекс-вещи, которые одинаково хорошо сидят и смотрятся на парнях и девушках.
А вот как расшифровывается название бренда: A — aesthetic (эстетичный); D — drawing (рисунок); er —люди (которые чем-то занимаются). Всё вместе — «люди, которые создают что-то эстетичное». Error (ошибка) означает что-то негативное: неудачу, ошибку. Ничто и никто не может быть совершенным. Так создатели переосмысливают «ошибку» как выражение несовершенства.
Капсула Under Creativity продолжает активно двигаться по намеченному курсу, который можно наблюдать в предыдущих коллаборациях. А мы предлагаем вам активно двигаться по направлению официального сайта PUMA и магазинов PUMA Select, где уже 8 ноября можно будет посмотреть и приобрести новую коллекцию.
Сайт PUMA.
Сеть магазинов Rendez-Vous (Рандеву)
Санкт-Петербург
ТРЦ «Галерея»
PUMA Select, 3-й этаж
Лиговский проспект, 30а
ТРЦ «Галерея»
Street Beat, 3-й этаж
MINT Store
Литейный проспект, 57
Москва
Универмаг «Цветной»
PUMA, 2-й этаж
Цветной б-р, 15
Пермь
Connect Concept Store
Улица Максима Горького, 51
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.