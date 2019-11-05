Новая resort-коллекция Balenciaga: махровые халаты, домашние тапочки и идеально скроенные костюмы

Помимо них, в коллекции появились вещи в так называемом «домашнем» стиле. Если в позапрошлом году бренды ограничились предложением выходить на улицу в банном полотенце и халате, надетом на голое тело, то сейчас — в лице Balenciaga — актуализируют текстильные тапочки и растянутые пижамы. Чтобы образ выглядел органично, а не так, будто вы забыли переодеться по пути в булочную, тапочки предлагают носить с белоснежным пальто и брюками со стрелками, а пижамы миксовать с бадлоном кричащего цвета.