Демна Гвасалия представил новую круизную коллекцию для Balenciaga, в которой продолжил мешать собственное видение с историческим ДНК бренда. Из сезона в сезон переходят пальто с треугольным воротником-стойкой, рубашки с изображением Эйфелевых башен, ботинки с квадратными носами и «уродливые» кроссовки, которые на этот раз напоминают растекшуюся нефть.
Новая resort-коллекция Balenciaga: махровые халаты, домашние тапочки и идеально скроенные костюмы
Помимо них, в коллекции появились вещи в так называемом «домашнем» стиле. Если в позапрошлом году бренды ограничились предложением выходить на улицу в банном полотенце и халате, надетом на голое тело, то сейчас — в лице Balenciaga — актуализируют текстильные тапочки и растянутые пижамы. Чтобы образ выглядел органично, а не так, будто вы забыли переодеться по пути в булочную, тапочки предлагают носить с белоснежным пальто и брюками со стрелками, а пижамы миксовать с бадлоном кричащего цвета.
Напомним, с недавних пор Balenciaga — единственный модный бренд под руководством Демны Гвасалии. Дизайнер оставил должность креативного директора марки Vetements, которую основал вместе с братом Гурамом в 2014 году.
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