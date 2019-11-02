В Харьковской области пожилая пара передала музею старинный сундук Louis Vuitton, которому 140 лет. В нем хранилась кукуруза

Супруги живут в селе Мохнач Харьковской области. Они рассказали, что сундук достался им от родственников еще во времена Великой Отечественной войны. В нем, по словам владельцев, хранилась кукуруза для кур. А недавно пожилая пара планировала избавиться от сундука за ненадобностью, однако вместо этого передала его музею.