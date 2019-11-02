Частный музей этнографии в Харьковской области выкупил у пенсионеров старинный сундук, выпущенный модным домом Louis Vuitton почти 140 лет назад. Об этом сообщает украинское издание «Вікна новини».
В Харьковской области пожилая пара передала музею старинный сундук Louis Vuitton, которому 140 лет. В нем хранилась кукуруза
Супруги живут в селе Мохнач Харьковской области. Они рассказали, что сундук достался им от родственников еще во времена Великой Отечественной войны. В нем, по словам владельцев, хранилась кукуруза для кур. А недавно пожилая пара планировала избавиться от сундука за ненадобностью, однако вместо этого передала его музею.
Эксперты пока не могут оценить точную стоимость находки. Сундук находится не в самом лучшем состоянии: его погрызли мыши. Тем не менее клеймо производителя и серийный номер на внутренней подкладке все-таки сохранились.
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