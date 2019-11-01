Maje выпустили коллекцию одежды из денима, созданную в щадящих для окружающей среды условиях

Французский бренд Maje объявил о переходе на более экологичное производство и выпустил коллекцию одежды из денима, созданную в щадящих для окружающей среды условиях. На разработку курток, юбок и джинсов ушло до 90% меньше воды, до 50% — химических веществ и до 79% — электроэнергии. «Мы назвали эту коллекцию "First Stone" ("Первый камень"), — рассказывают представители марки. — Ведь это наш первый шаг на пути к устойчивой концепции. Мы начали с малого, но с самого срочного и расточительного. И в будущем еще вас удивим!».