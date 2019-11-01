Французский бренд Maje объявил о переходе на более экологичное производство и выпустил коллекцию одежды из денима, созданную в щадящих для окружающей среды условиях. На разработку курток, юбок и джинсов ушло до 90% меньше воды, до 50% — химических веществ и до 79% — электроэнергии. «Мы назвали эту коллекцию "First Stone" ("Первый камень"), — рассказывают представители марки. — Ведь это наш первый шаг на пути к устойчивой концепции. Мы начали с малого, но с самого срочного и расточительного. И в будущем еще вас удивим!».
Maje выпустили коллекцию одежды из денима, созданную в щадящих для окружающей среды условиях
Также в некоторых изделиях Maje сейчас используется переработанная шерсть и органический хлопок. В будущем бренд планирует сделать более экологичными другие материалы, а также упаковку и процесс транспортировки вещей. Капсульную коллекцию «First Stone» представили девушки, которые так же, как и Maje, стремятся к осознанному производству и потреблению: художник и диетолог Бьянка Валле, которая занимается активизмом в сфере здравоохранения, Нурия Валь, запустившая бренд косметики с растительными компонентами, и модель Майкла Томсен, которая также развивает бьюти-марку. Кроме того, поклонницей Maje является актриса Эмма Робертс: недавно она появилась в рубашке и джинсах из новой коллекции в Лос-Анджелесе.
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