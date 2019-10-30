Как выглядит первая детская коллекция российского бренда UShatava?

В ней действительно немало фирменных вещей UShatava, но в детских размерах: это стеганые пуховики, перевязанные длинным поясом, однотонные толстовки, доступные в кремовых цветах, архитектурные сарафаны, сделанные из эко-кожи, и даже оверсайзовые костюмы, которые можно носить на топ или рубашку А-силуэта. При этом дизайнеры «скопировали» не только женскую, но и мужскую линию: для мальчиков придуманы кальсоны, лонгсливы, сорочки и куртки — в общем, все, что нужно для любого повода и комфортной жизни. Просмотреть ассортимент можно на сайте UShatava и в магазинах марки (в Петербурге — на набережной реки Мойки, 59), а цены на него варьируются от 1500 рублей (за шапку) до 10 500 (за пуховик) рублей.