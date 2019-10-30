40 уютных свитеров, которые прослужат вам полжизни

Есть бренды, которые фокусируются не столько на качестве, сколько на дизайне вещи (а иногда и успешно совмещают эти две составляющие!). У Ami есть свитер с пикселизированным цветком, у Stella McCartney — с фразой из знаменитой песни The Beatles, у Dior Homme — с расшитым портретом Мона Лизы, а у Ralph Lauren — с медвежонком, собравшимся на горнолыжный курорт. Такие модели решают еще один важный вопрос сезона — стайлинга: если вам не хочется ради долгих сборов покидать теплую постель, можно быстро (и куда угодно!) надеть яркий свитер с широкими джинсами.