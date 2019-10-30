Зима в этом году пришла раньше обычного: синоптики прогнозируют морозы, снегопады и гололедицу. В таких погодных условиях хочется все время сидеть дома, а если и выходить за его пределы, то только в максимально теплой экипировке. «Собака.ru» нашла четыре десятка «телогреек», которые прослужат не только в этом сезоне, но и полжизни: они просты в уходе, универсальны в стайлинге и (самое важное!) сделаны из натуральных тканей.
40 уютных свитеров, которые прослужат вам полжизни
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Унисекс-свитер Private Couturier, 320 евро (privatecouturier.com)
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Женский свитер Mirstores, 10 590 рублей (mirstores.ru)
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Женский свитер Acne Studios, 30 800 рублей (ДЛТ)
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Мужской свитер Off-White, 46 200 рублей (Babochka)
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Мужской свитер Falconeri, 21 400 рублей (Falconeri)
Свитер выбирают не за яркий дизайн, а за хороший состав: чем меньше в нем синтетических материалов (акрила, полиэстера и полиамида), тем он мягче, приятнее и долговечнее. Идеальный вариант — модель из стопроцентной шерсти и кашемира, либо с их превалирующим количеством: такие есть, к примеру, у обнаруженных нами на выставках Pitti Immagine марках Knitbrary и Ma'ry'ya, а также у российского бренда Mirstores, который специализируется на выпуске вещей из толстой пряжи.
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Женский свитер Ami, 42 750 рублей (ДЛТ)
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Женский свитер Laurel, 24 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Мужской свитер Tommy Hilfiger, 13 990 pублей (Tommy Hilfiger)
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Мужской свитер Gucci, 79 000 рублей (ДЛТ)
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Женский свитер Ralph Lauren, 125 500 рублей (ДЛТ)
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Женский свитер I AM Studio, 11 600 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Мужской свитер UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Женский свитер Ma'ry'ya, 18 860 рублей (Farfetch)
Единственная проблема таких свитеров — цена. Если модель из акрила можно купить за 1500-3500 рублей, то шерсть и кашемир обойдутся вам уже в два-три раза дороже. Однако здесь стоит понимать, что свитер из натуральных тканей — это вложение не в один сезон, а в целую жизнь: спросите у поклонников брендов Falconeri, Laurel и Loro Piana. Варианты дешевле, чем у них, можно найти в коллекциях японской марки UNIQLO: придуманные технологии и масштабное производство позволяют ей держать цены масс-маркета (мы выбираем свитер из согревающей мериносовой шерсти за 1999 рублей!).
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Женский свитер Stella McCartney, 64 700 рублей (Babochka)
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Женский свитер SL1P, 10 650 рублей (Subbota Showroom)
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Женский свитер Uniqlo U, 1999 рублей (UNIQLO)
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Мужской свитер Knitbrary, 800 евро (knitbrary.com)
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Мужской свитер Dior Homme, 145 500 рублей (Babochka)
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Женский свитер Reserved Premium, 5499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женский свитер Laurel, 37 650 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Женский свитер Rick Owens, 52 416 рублей (DayNight)
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Женский свитер Laurel, 29 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
Есть бренды, которые фокусируются не столько на качестве, сколько на дизайне вещи (а иногда и успешно совмещают эти две составляющие!). У Ami есть свитер с пикселизированным цветком, у Stella McCartney — с фразой из знаменитой песни The Beatles, у Dior Homme — с расшитым портретом Мона Лизы, а у Ralph Lauren — с медвежонком, собравшимся на горнолыжный курорт. Такие модели решают еще один важный вопрос сезона — стайлинга: если вам не хочется ради долгих сборов покидать теплую постель, можно быстро (и куда угодно!) надеть яркий свитер с широкими джинсами.
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Мужской свитер Tommy Hilfiger, 16 990 pублей (Tommy Hilfiger)
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Женский свитер 12storeez, 11 790 рублей (12storeez)
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Мужской свитер Gucci, 66 000 рублей (Babochka)
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Женский свитер 404 NOT FOUND, 29 375 рублей (404 NOT FOUND)
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Женский свитер Jana Segetti, 17 600 рублей (Jana Segetti)
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Мужской свитер Diesel, 12 650 рублей (ДЛТ)
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Женский свитер Calvin Klein, 11 990 рублей (Calvin Klein)
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Мужской свитер United Colors of Benetton, 6999 рублей (United Colors of Benetton)
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Женский свитер Marc Cain, 31 210 рублей (Marc Cain)
Стейтмент-модели появились и в коллекциях российских марок — например, победителя проекта «Новые имена в моде» Private Couturier, который переносит на ткань работы Пикассо, хронику Вудстока и кадры из «Косякового безумия» Луи Ганье. А вот его коллеги SL1P, 12storeez, Jana Segetti и 404 NOT FOUND настаивают на минимализме: мягкие свитеры из их коллекций почти не имеют декора и сделаны в пастельных цветах.
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Женский свитер Ami, 31 000 рублей (Babochka)
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Женский свитер Tommy Jeans, 12 990 рублей (Tommy Jeans)
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Женский свитер Haider Ackerman, 61 969 рублей (DayNight)
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Мужской свитер Raf Simons, 54 800 рублей (ДЛТ)
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Женский свитер Jil Sander, 74 400 рублей (Babochka)
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Женский свитер Falconeri, 34 900 рублей (Falconeri)
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Женский свитер Sacai, 44 240 рублей (DayNight)
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Женский свитер United Colors of Benetton, 5999 рублей (United Colors of Benetton)
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Мужской свитер Strellson, 12 960 рублей (Strellson)
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