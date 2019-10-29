«Богема Ленинград» и Anteater выпустили совместную коллекцию одежды

Две петербургские марки — «Богема Ленинград» и Anteater — поработали над совместной коллекцией одежды и аксессуаров. В нее вошли анораки в двух цветах и сумки, украшенные патчами, которые поступят в продажу 9 ноября в магазине Creamshop и 11 ноября на его сайте.