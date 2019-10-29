Две петербургские марки — «Богема Ленинград» и Anteater — поработали над совместной коллекцией одежды и аксессуаров. В нее вошли анораки в двух цветах и сумки, украшенные патчами, которые поступят в продажу 9 ноября в магазине Creamshop и 11 ноября на его сайте.
«Богема Ленинград» и Anteater выпустили совместную коллекцию одежды
К выходу коллекции «Богема Ленинград» и Anteater сняли ироничный лукбук с участием соосновательницы еще одной петербургской марки Space Lock Ирины Соболь. Она позирует в венке из золотой листвы и кормит белок, повторяя позы из самых типичных осенних фотосессий.
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