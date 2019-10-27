Зеленый кардиган солиста группы Nirvana Курта Кобейна ушел на аукционе в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке за 334 тыс. долларов (более 21 млн рублей), при этом стартовая цена лота была в размере 300 тысяч. И это настоящий рекорд среди свитеров!
Зеленый кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за рекордную сумму в размере 334 тыс. долларов
Кардиган бренда Manhattan состоит из акрила, мохера и лайкры, закрывается на пять пуговиц, и одна из них отсутствует. У свитера также имеются два кармана. Организаторы аукциона получили вещь Кобейна от Джеки Фарри, близкого друга семьи музыканта. Отмечается, что новый владелец кардигана приобрел его по телефону и захотел остаться анонимным.
Напомним, 12 октября стало известно, что зеленый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион. Бывший владелец свитера рассказал, что держал вещь фронтмена группы Nirvana в бескислотной оберточной бумаге в сейфе и ни разу не стирал ее — на кардигане все еще есть пятна и даже дырки от сигарет.
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