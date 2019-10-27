Зеленый кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за рекордную сумму в размере 334 тыс. долларов

Напомним, 12 октября стало известно, что зеленый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион. Бывший владелец свитера рассказал, что держал вещь фронтмена группы Nirvana в бескислотной оберточной бумаге в сейфе и ни разу не стирал ее — на кардигане все еще есть пятна и даже дырки от сигарет.

