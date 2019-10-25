«Я скорее стану читать какое-нибудь расписание или каталог, чем не читать вообще ничего», — именно эта цитата писателя Сомерсета Моэма смотивировала петербургский бренд Arny Praht сделать «говорящую» коллекцию шопперов. На каждом из них — посылы Бродского, Набокова, Ахматовой и Довлатовой: например, надписи «Драматический выстраданный оптимизм» или «Блещи, пока блещется», нанесенные на двустороннюю эко-кожу.
«Блещи, пока блещется»: Arny Praht выпустили шопперы с цитатами Бродского, Довлатова, Набокова и Ахматовой
«В наши дни, когда эфир перегружен рекламными баннерами и логотипами, нам захотелось создать шопперы с цитатами классиков, чтобы сохранить пространство вокруг живым и добрым, а мысли светлыми и глубокими», — говорит соосновательница бренда Анна Прахт. Купить шопперы можно прямо сейчас в петербургских ТРК «Галерея», «Лето» и «Европолис», а также на сайте марки по цене в 3490 рублей.
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