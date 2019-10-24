«В СССР был не только секс, но и унисекс»: как кожанки и брюки ознаменовали советскую борьбу за гендерное равноправие?

Как в СССР популяризировали женские костюмы с «мужского плеча»?

Традиционно эпоха сталинского «большого стиля» ассоциируется с нарочитыми образцами мужественности и женственности, однако элементы стиля «унисекс» проявлялись и в это время. Маскулинность одежде для женщин придавал «бостон» — шерстяная ткань, которая считалась маркером социального благополучия в условиях сталинского гламура. Из этого гладкошерстного материала с мелким рубчиком шили так называемые «английские костюмы» — своеобразный вид официальной одежды для деловых женщин сталинского времени.

Искусствовед Михаил Герман вспоминал заведующую кафедрой марксизма-ленинизма в Ленинградской Академии художеств: в начале 1950-х годов это была дама с «обликом генеральской жены (каковой и являлась) и повадками лагерной надзирательницы. Она носила исключительно ответственные костюмы только двух цветов: красного и зеленого». Примерно в таком же стиле советский оператор Борис Волчек приодел свою дочь Галину перед поступлением в школу-студию МХАТ: темно-синий пиджак и юбку шили у лучшего в Москве мужского мастера. И хотя полумужские пиджаки на женских плечах смотрелись изысканно, большинство «номенклатурных дам» в бостоновских костюмах выглядели совсем не элегантно.