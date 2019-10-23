В последнее время только и слышно о новых коллекциях технологичных пуховиков, которые выдерживают до 40 градусов мороза, отталкивают влагу и не деформируются при стирке. «Собака.ru» собрала их все, добавив еще пять десятков функциональных вариантов в духоподъемных для осени и зимы цветах.
55 теплых (и ярких!) пуховиков из городских магазинов
Специальную коллекцию для российской зимы уже второй год подряд выпускает бренд UNIQLO. В этом ему помогает компания Toray, придумавшая специальный материал из смеси волокон вискозы и полиэстера. Вискоза по своей природе вырабатывает тепло из паров влаги, образующихся на коже, а полиэстер удерживает и сохраняет его. Технологичный наполнитель использован в тех зонах, которые подвержены наибольшему воздействию при активном образе жизни, а также совмещен с пухом премиум-класса. Куртки Hybrid (именно такое название получили сезонные новинки) спасают не только от холода, но и от фэшн-фиаско: они доступны в разной длине и оттенках и сочетаются с широкими джинсами, плиссированными юбками и даже платьями длиной ниже колен.
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Женский пуховик Dorothee Schumacher, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Женский пуховик 12storeez, 19 790 рублей (12storeez)
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Женский пуховик Diego M, 42 000 рублей («Кенгуру»)
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Женский пуховик 404 NOT FOUND, 59 250 рублей (404 NOT FOUND)
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Мужской пуховик Moncler, 165 360 рублей (Babochka)
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Мужской пуховик Reserved, 6999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женский пуховик Valentino, 127 230 рублей (Valentino)
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Мужской пуховик Brooks Brothers, 76 650 рублей (Boscofamily)
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Женский пуховик Geox, 16 990 рублей (Geox)
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Мужской пуховик Uniqlo U, 4999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
От японских коллег не отстает компания Tom Tailor: в этом сезоне она представила пуховики со специальным покрытием, благодаря которому вода и загрязнения не задерживаются на поверхности, а стекают с нее, и с натуральным наполнителем, который не теряет своих теплоизоляционных свойств в течение многих лет. Также в коллекции Tom Tailor есть модели с синтетическим утеплителем Thinsulate, состоящим из тончайших микроволокон: куртки выдерживают до 40 градусов мороза и при этом имеют небольшую толщину и вес.
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Мужской пуховик Tommy Jeans, 20 990 рублей (Tommy Jeans)
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Женский пуховик BOSS, 31 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Унисекс-пуховик Lacoste X Pyrenex, 64 000 рублей (lacoste.ru)
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Женский пуховик IRO, 36 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский пуховик Flugg, 38 990 рублей (Subbota Showroom)
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Женский пуховик Tom Tailor, 8999 рублей (Tom Tailor)
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Женский пуховик Reserved, 7999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Мужской пуховик Dries Van Noten, 105 000 рублей (ДЛТ)
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Детский пуховик Moncler, 53 000 рублей («Кенгуру»)
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Женский пуховик Violanti, 61 000 рублей (Универмаг «Московский»)
Lacoste взяли не только качеством, но и количеством: в рамках проекта Fashion Icon («Зимние иконы») у них вышли сразу пять коллабораций с брендами верхней одежды — Pyrenex, Gloverall, K-Way, Alpha Industries и Tailor Toyo. Все они переосмыслили свои культовые модели, сделав их еще более функциональными и добавив рядом с фирменным логотипом крокодила Lacoste. Нам больше всего нравятся пуховики Lacoste X Pyrenex, дополненные капюшоном и подходящие и для мужчин, и для женщин. Только вот купить их можно только в магазине в Москве или на официальном сайте французского бренда.
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Мужской пуховик Strellson, 44 990 рублей (Strellson)
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Женский пуховик Tom Tailor, 11 999 рублей (Tom Tailor)
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Женский пуховик Ermanno Scervino, 199 500 рублей (Ermanno Scervino)
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Женский пуховик I AM Studio, 18 880 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женский пуховик Moncler, 47 000 рублей («Кенгуру»)
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Мужской пуховик Khrisjoy, 79 750 рублей (Babochka)
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Мужской пуховик Undercover x Valentino, 185 834 рублей (DayNight)
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Женский пуховик BoscoFresh, 59 900 рублей (Boscofamily)
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Мужской пуховик Tommy Jeans, 23 990 рублей (Tommy Jeans)
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Женский пуховик Claudie Pierlot, 47 900 рублей (Au Pont Rouge)
И хотя при выборе пуховиков функциональность и комфорт важнее орнаментов и фасонов, некоторые бренды делают ставку именно на них. Так, BoscoFresh, Weekend Max Mara и один из лидеров в производстве верхней одежды Moncler выпускают куртки с переливающейся «фольгообразной» тканью, Ermanno Scervino, Diego M и все тот же UNIQLO представляют ультрамодные модели-коконы, а Dries Van Noten, Calvin Klein, Tommy Jeans и петербургский бренд 404 NOT FOUND акцентируют внимание на принтах. В этом сезоне они яркие, абстрактные, пятнистые, напоминающие вырезки из таблоидов или результаты ночной фотосъемки.
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Женский пуховик Moncler, 163 300 рублей (Babochka)
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Женский пуховик Uniqlo U, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женский пуховик MSGM, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Мужской пуховик Moncler, 138 200 рублей (ДЛТ)
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Мужской пуховик Reserved, 3999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женский пуховик Weekend Max Mara, 59 700 рублей (Max Mara)
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Мужской пуховик KRAKATAU, 18 999 рублей (KRAKATAU)
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Женский пуховик Сalvin Klein, 35 990 рублей (Сalvin Klein)
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Унисекс-пуховик S H U, 13 900 рублей (S H U)
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Детский пуховик Moncler, 45 000 рублей («Кенгуру»)
Помимо 404 NOT FOUND (между прочим, победителей конкурса «Новые имена в моде» и лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!), пуховики выпускают такие российские марки, как Flugg, Erma, I AM Studio, 12storeez, S H U и Krakatau. Причем модели двух последних в технологичности ничуть не уступают мировым: они получили отстегивающиеся детали, которые позволяют менять внешний вид, оснащены пуховым наполнителем, который рассчитан на 20-30 градусов мороза, а также имеют воздухопронецаемую ткань, которая позволяет телу дышать в теплых помещениях (например, в метро или торговых центрах).
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Мужской пуховик Palm Angels, 63 700 рублей (ДЛТ)
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Женский пуховик 12storeez, 25 980 рублей (12storeez)
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Мужской пуховик Herno, 76 100 рублей (Boscofamily)
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Унисекс-пуховик Vetements, 126 000 рублей (DayNight)
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Женский пуховик Joutsen, 50 900 рублей (Универмаг «Московский»)
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Женский пуховик Erma, 39 900 рублей (Subbota Showroom)
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Мужской пуховик Tom Tailor, 7999 рублей (Tom Tailor)
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Детский пуховик United Colors of Benetton, 15 999 рублей (United Colors of Benetton)
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Мужской пуховик Off-White, 98 500 рублей (Babochka)
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Женский пуховик Sandro, 49 900 рублей (Au Pont Rouge)
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