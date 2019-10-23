55 теплых (и ярких!) пуховиков из городских магазинов

Специальную коллекцию для российской зимы уже второй год подряд выпускает бренд UNIQLO. В этом ему помогает компания Toray, придумавшая специальный материал из смеси волокон вискозы и полиэстера. Вискоза по своей природе вырабатывает тепло из паров влаги, образующихся на коже, а полиэстер удерживает и сохраняет его. Технологичный наполнитель использован в тех зонах, которые подвержены наибольшему воздействию при активном образе жизни, а также совмещен с пухом премиум-класса. Куртки Hybrid (именно такое название получили сезонные новинки) спасают не только от холода, но и от фэшн-фиаско: они доступны в разной длине и оттенках и сочетаются с широкими джинсами, плиссированными юбками и даже платьями длиной ниже колен.