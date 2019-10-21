От футболки с котиками до куртки с картиной Брюллова: 20 классных новинок из коллекций российских дизайнеров

У алых оверсайзовых пуховиков (точно такого же оттенка, как у исследователей Антарктики!) на спине красуется сюрреалистичный принт застигнутых в ночи оленей с отраженной вспышкой в глазах. Еще для коллекции Sleepless night идеологи бренда Алена Федиксова и Антон Рудзат придумали идеальный смокинг и рубашку с брюками с таким геометричным рисунком, что культовый график Мауриц Эшер обзавидовался бы. (404 NOT FOUND)