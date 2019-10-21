Пока в Москве проходят показы коллекций российских дизайнеров на весенне-летний сезон, в Петербурге выбирают одежду, обувь и аксессуары на этот. Мы попросили наших муз примерить все самое лучшее — и советуем вам! Покупаем локальное!
От футболки с котиками до куртки с картиной Брюллова: 20 классных новинок из коллекций российских дизайнеров
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Мария Абашова в платье JM Studio
Атласный зеленый тренч с удлиненной кокеткой JM Studio стал самой изящной и буржуазной интерпретацией стиля милитари. Еще хиты? Пожалуйста, их есть у дизайнеров Юлии Матвиенко и Валентины Крупник: коралловое пальто и юбка-карандаш с принтом питона. (JM Studio)
На подкладке замшевого пиджака Private Couturier — между прочим, финалиста конкурса «Новые имена в моде-2019! — притаился шелковый принт брюлловского «Последнего дня Помпеи». (privatecouturier.com)
Сеанс гипноза по мотивам работ художницы Сони Делоне с сумкой-пакетом из осенне-зимней коллекции Orphism Tatyana Parfionova. (Tatyana Parfionova)
Молочное пальто Teddy Bear от osome2some — лучший друг кобальтово-синим лодочкам от Dries Van Noten. (osome2some)
Платье Lena Maksimova в суперактуальную желто-черную клетку. Еще и рукавами-буф! (lenamaksimova.com)
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Ростислав Ловков в пуховике 404 NOT FOUND
У алых оверсайзовых пуховиков (точно такого же оттенка, как у исследователей Антарктики!) на спине красуется сюрреалистичный принт застигнутых в ночи оленей с отраженной вспышкой в глазах. Еще для коллекции Sleepless night идеологи бренда Алена Федиксова и Антон Рудзат придумали идеальный смокинг и рубашку с брюками с таким геометричным рисунком, что культовый график Мауриц Эшер обзавидовался бы. (404 NOT FOUND)
Коллаборация Razgulyaev x Blagonravova и LES: сказочные существа на романтичных ботинках, шнуровка которых напоминает винтажные коньки для фигурного катания. (home-shoes.ru)
Куртка KRAKATAU оснащена водоотталкивающей мембраной и уникальным графеном — самым тонким и плотным утеплителем. Отмеченным Нобелевской премией, между прочим! (KRAKATAU)
Из шляп ручной работы Hatfield, которые теперь продаются в Au Pont Rouge, мы выбрали оммаж Джексону Поллоку. (Au Pont Rouge)
Пальто-пуховик Saint-Tokyo — гибрид, в котором мы проведем зиму. (Saint-Tokyo)
81-летняя Юлия Алешичева борется с деменцией, вышивая котиков, Геракла и королеву Елизавету. Маст-хэв–футболка с принтами ее героев. (@girlfrom1938)
Куртка Novaya с накладными карманами, куда поместится вся ваша жизнь, и другие стрит-хиты — в шоуруме марки на «Ленполиграфмаше». («Ленполиграфмаш»)
Ботинки с носом круче, чем у Bottega Veneta, мы нашли у авангардных обувщиков из Петербурга Sintezia. (Sintezia)
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Владимир Варнава в кимоно The Sun Origin
Если вы искали панк-кутюр, то вот он. Вторая линия бренда Private Couturier посвящена хэндмейд-кимоно с удивительными авторскими рисунками — флюорографическим принтом и черепами по подолу. (privatecouturier.com)
В Петербурге делают классное белье! Например, бренд Ксении Реченской Corporelle. (corporelle-lingerie.com)
Новый ватник от петербургского монобренда получил контрастные детали из переработанных полиэтиленовых пакетов. (@vatniquecouture)
Дикий фэшн — это шляпки Alina Esenina, в которых мы ходим даже в булочную. (@alina_esenina_store)
Еще один ватник — только с авторским акварельным рисунком — мы нашли у дизайнера Наталии Лесковой. (Natali Leskova)
Черничную рубашку из органзы Belka в японском стиле будем носить с позолоченной юбкой-плиссе. (Belka)
Новый бренд Леонида Алексеева House of Leo выпустил свитшоты с принтами арт-фотографа Валерия Кацубы. (House of Leo)
Фото вещей: архивы пресс-служб
Фото героев: Маргарита Смагина
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