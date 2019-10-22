Отличная новость для всех модников! С 24 по 27 октября в Outlet Village Пулково пройдет закрытая распродажа, где товары более 60 брендов будут продаваться с дополнительной скидкой 20%. Вы тоже приглашены. Не забудьте оформить карту лояльности, ведь именно она служит пропуском на Private Sale. А чтобы убедиться, что надо срочно вступить в OV Club, пройдите тест, в котором мы собрали некоторые любопытные вещи по очень любопытным ценам.
Тест. Угадайте цену
Все, кто ценит качество и не любит переплачивать, пользуются аутлетами в заграничных поездках и на родине. В Outlet Village Пулково, например, вещи марок с мировым именем постоянно продаются со скидками от 30 до 70%.
Покупки во время Private Sale еще выгоднее! В закрытой распродаже участвует более 60 брендов. В аутлет-версии любимого всеми модниками в Петербурге бутика Babochka можно найти Armani Exchange, MAX&Co, Valentino, Lanvin, Ermenegildo Zegna, о покупке которых вы давно задумывались. В Levi’s легко подобрать идеально сидящие джинсы, в Nike и Puma составить модный фитнес-гардероб, а в Lacoste и Tommy Hilfiger обзавестись теплым пуховиком или правильной рубашкой, не говоря уже о знаменитом поло с крокодильчиком. Участников OV Club в эти дни ждут дополнительные 20% скидки от цен аутлета.
Попробуйте как можно точнее угадать, сколько стоят одежда, обувь и аксессуары в Outlet Village Пулково, а потом вычтите 20%. Это ли не лучшая мотивация для того, чтобы немедленно отправиться по адресу Пулковское шоссе, дом 60, корпус 1.
Присоединившись к программе лояльности OV Club, вы получите доступ ко всем закрытым распродажам, дополнительные скидки и предложения на товары избранных брендов, приглашения на специальные мероприятия и открытия магазинов. Оформить карту лояльности клуба легко: это можно на сайте Outlet Village Пулково, либо в информационном центре.
В дни акции предъявите свою карту OV Club в информационном центре и получите специальную открытку, которую предъявите на кассах магазинов.
Адрес Outlet Village Пулково: Пулковское шоссе, дом 60, корпус 1
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