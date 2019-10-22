Тест. Угадайте цену

Все, кто ценит качество и не любит переплачивать, пользуются аутлетами в заграничных поездках и на родине. В Outlet Village Пулково, например, вещи марок с мировым именем постоянно продаются со скидками от 30 до 70%.

Покупки во время Private Sale еще выгоднее! В закрытой распродаже участвует более 60 брендов. В аутлет-версии любимого всеми модниками в Петербурге бутика Babochka можно найти Armani Exchange, MAX&Co, Valentino, Lanvin, Ermenegildo Zegna, о покупке которых вы давно задумывались. В Levi’s легко подобрать идеально сидящие джинсы, в Nike и Puma составить модный фитнес-гардероб, а в Lacoste и Tommy Hilfiger обзавестись теплым пуховиком или правильной рубашкой, не говоря уже о знаменитом поло с крокодильчиком. Участников OV Club в эти дни ждут дополнительные 20% скидки от цен аутлета.

Попробуйте как можно точнее угадать, сколько стоят одежда, обувь и аксессуары в Outlet Village Пулково, а потом вычтите 20%. Это ли не лучшая мотивация для того, чтобы немедленно отправиться по адресу Пулковское шоссе, дом 60, корпус 1.