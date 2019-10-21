Tom Tailor выпустили коллекцию технологичных курток, которые можно носить в 40-градусный мороз

Tom Tailor и Tom Tailor Denim выпустили коллекцию технологичных курток, которые можно носить даже в суровый российский мороз. Во-первых, они имеют специальное защитное покрытие, благодаря которому вода и загрязнения не задерживаются на поверхности куртки, а стекают с нее. Во-вторых, они снабжены специальным натуральным наполнителем из пуха и пера, который не теряет своих теплоизоляционных свойств в течение многих лет. В качестве альтернативы натуральному утеплителю у некоторых моделей выступает синтетический Thinsulate — он состоит из тончайших микроволокон, благодаря которому куртка выдерживает до 40 градусов мороза и при этом имеет небольшую толщину и вес.