Tom Tailor и Tom Tailor Denim выпустили коллекцию технологичных курток, которые можно носить даже в суровый российский мороз. Во-первых, они имеют специальное защитное покрытие, благодаря которому вода и загрязнения не задерживаются на поверхности куртки, а стекают с нее. Во-вторых, они снабжены специальным натуральным наполнителем из пуха и пера, который не теряет своих теплоизоляционных свойств в течение многих лет. В качестве альтернативы натуральному утеплителю у некоторых моделей выступает синтетический Thinsulate — он состоит из тончайших микроволокон, благодаря которому куртка выдерживает до 40 градусов мороза и при этом имеет небольшую толщину и вес.
Tom Tailor выпустили коллекцию технологичных курток, которые можно носить в 40-градусный мороз
Часть коллекции выполнена из экологичного пуха Dupont Sorona, состоящего из кукурузного крахмала. Такой пух мягок, эластичен, легок и гипоаллергенен, а его производство требует меньше электроэнергии и снижает количество выбросов парниковых газов. Куртки с наполнителем Dupont Sorona не привередливы в уходе, не теряют форму после машинной стирки, а также выпущены в разных оттенках и графических принтах. Посмотреть, примерить и опробовать технологии (и морозостойкость!) на себе можно в магазинах Tom Tailor и Tom Tailor Denim уже сейчас.
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