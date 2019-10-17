За последние пять лет кроссовки стали настолько популярны, что сникерхенды не отказываются от них ни осенью, ни зимой. Так пусть они будут хотя бы на высокой платформе, позволяющей ходить прямо по лужам, с тракторной подошвой, которая не даст подскользнуться на льду, или с мехом внутри, который согреет ногу даже в 10 градусов мороза. «Собака.ru» нашла таких четыре десятка пар — и советует за ними поторопиться!
45 классных кроссовок, которым не страшны лужи и снегогрязь
Чтобы вы — в страхе испортить кроссовки — не переходили на ботфорты, трекинговые ботинки и казаки, мировые марки изначально делают их грязными, деформированными и неаккуратными. Посмотрите на «ugly shoes» от Maison Margiela, которые, помимо разноцветных застежек, липучек и шнурков, получили испачканные носы, потертую подошву и декор в виде подтеков клея. Или новинки от итальянского бренда Golden Goose, которые выглядят так, будто их не снимали целую неделю.
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Женские кроссовки Maison Margiela, 66 800 рублей (ДЛТ)
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Мужские кроссовки Reserved, 3499 рублей (Reserved)
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Женские кроссовки Sandro, 19 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские кроссовки Maison Margiela, 59 875 рублей (DayNight)
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Мужские кроссовки Lacoste, 15 980 рублей (Lacoste)
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Женские кроссовки Valentino, 46 750 рублей (Valentino)
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Кроссовки для девочки №21, 42 000 рублей («Кенгуру»)
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Женские кроссовки Tommy Jeans, 10 990 рублей (Tommy Jeans)
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Мужские кроссовки Burberry, 46 350 рублей (ДЛТ)
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Женские кроссовки Louis Vuitton, 74 500 рублей (Louis Vuitton)
Модели других марок, которые уходят от «уродливости» в сторону перфекционизма, действительно жалко надевать в снегогрязь. Однако вставки из ПВХ, как у расписных Dior Homme, прорезиненная платформа, как у леопардовых Tommy Hilfiger, или кожа со специальной водоотталкивающей пропиткой, как у высоких мужских Geox, позволяют кроссовкам быстро «прийти в себя», а вам — чаще выходить на прогулки!
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Мужские кроссовки Dior Homme, 73 400 рублей (nevsky152)
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Женские кроссовки Maison Margiela, 99 750 рублей (Babochka)
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Мужские кроссовки Etro, 70 700 рублей (Etro)
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Женские кроссовки Geox, 11 990 рублей (Geox)
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Женские кроссовки Ermanno Scervino, 114 450 рублей (Ermanno Scervino)
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Женские кроссовки Dior, 76 000 рублей (Dior)
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Мужские кроссовки Pierre Hardy, 44 950 рублей (ДЛТ)
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Женские кроссовки Tommy Jeans, 11 990 рублей (Tommy Jeans)
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Женские кроссовки Pollini, 19 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Кроссовки для мальчика Missouri, 23 999 рублей («Кенгуру»)
Среди всего ассортимента практичных и функциональных моделей самыми яркими и эксклюзивными считаются результаты коллабораций. Этот сезон на них особенно богат: Valentino объединились с японской маркой Undercover, Puma выпустили обувь в сотрудничестве с Karl Lagerfeld, а adidas создали с Фарреллом Уильямсом кроссовки со «встроенным» шерстяным носком — да еще и в ярких расцветках!
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Мужские кроссовки Vetements, 39 600 рублей (DayNight)
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Женские кроссовки Miu Miu, 50 500 рублей (Babochka)
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Мужские кроссовки adidas X Pharrell Williams, 14 999 рублей (adidas)
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Женские кроссовки Geox, 12 490 рублей (Geox)
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Мужские кроссовки Palm Angels, 22 350 рублей (ДЛТ)
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Женские кроссовки Lacoste, 5550 рублей (Lacoste)
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Мужские кроссовки Rick Owens, 75 600 рублей (DayNight)
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Кроссовки для девочки Dolce & Gabbana, 32 000 рублей («Кенгуру»)
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Женские кроссовки Reserved, 2999 рублей (Reserved)
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Мужские кроссовки Puma X Les Benjamins, 9490 рублей (Puma Select)
Такие же духоподъемные модели есть у Gucci, Vetements и Dior. Первые помещают на кроссовки котика, вторые делают их в оранжевом цвете, а третьи побуждают признаваться в любви — пусть даже погода не отвечает взаимностью! Если к вам в гардероб попала одна из этих прекрасных пар, совершенно необязательно покупать верхнюю одежду в «главном оттенке» или тренде сезона. С ними даже уже имеющийся классический плащ, кашемировое пальто или дутая куртка заиграют новыми красками и авангардом!
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Женские кроссовки Puma X Karl Lagerfeld, 9900 рублей (Puma Select)
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Женские кроссовки Maje, 24 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские кроссовки Golden Goose Deluxe Brand, 27 300 рублей (ДЛТ)
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Мужские кроссовки Geox, 13 990 рублей (Geox)
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Женские кроссовки School77, 9400 рублей (Subbota Showroom)
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Мужские кроссовки Reserved, 3999 рублей (Reserved)
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Мужские кроссовки Gucci, 59 250 рублей (Babochka)
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Женские кроссовки Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женские кроссовки Claudie Pierlot, 22 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужские кроссовки BOSS, 20 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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