45 классных кроссовок, которым не страшны лужи и снегогрязь

За последние пять лет кроссовки стали настолько популярны, что сникерхенды не отказываются от них ни осенью, ни зимой. Так пусть они будут хотя бы на высокой платформе, позволяющей ходить прямо по лужам, с тракторной подошвой, которая не даст подскользнуться на льду, или с мехом внутри, который согреет ногу даже в 10 градусов мороза. «Собака.ru» нашла таких четыре десятка пар — и советует за ними поторопиться!