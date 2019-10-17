Герой обложки январского номера «Собака.ru» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» каллиграф Покрас Лампас выпустит вторую коллекцию одежды и аксессуаров в сотрудничестве с ДЛТ. На этот раз она будет выполнена из переработанного денима: 18 октября на 2 этаже универмага разместится специальный бокс, изготовленный командой Покраса Лампаса, в который любой желающий сможет сдать ненужные джинсовые брюки, рубашки или куртки. Это отличная возможность не только сделать вклад в осознанное будущее, но и получить в подарок лимитированный шелкографический принт, подписанный и пронумерованный художником.
Покрас Лампас и ДЛТ выпустят коллекцию из переработанного денима
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Первая коллаборация Покраса Лампаса и ДЛТ. Она сделана из масштабного полотна из футера и денима, которое художник расписал в рамках открытого перфоманса в ДЛТ 13 февраля.
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Первая коллаборация Покраса Лампаса и ДЛТ. Она сделана из масштабного полотна из футера и денима, которое художник расписал в рамках открытого перфоманса в ДЛТ 13 февраля.
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Первая коллаборация Покраса Лампаса и ДЛТ. Она сделана из масштабного полотна из футера и денима, которое художник расписал в рамках открытого перфоманса в ДЛТ 13 февраля.
-
Первая коллаборация Покраса Лампаса и ДЛТ. Она сделана из масштабного полотна из футера и денима, которое художник расписал в рамках открытого перфоманса в ДЛТ 13 февраля.
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Первая коллаборация Покраса Лампаса и ДЛТ. Она сделана из масштабного полотна из футера и денима, которое художник расписал в рамках открытого перфоманса в ДЛТ 13 февраля.
«Вторичное использование — не просто восходящий тренд, но и важная миссия, связанная с нашим будущим и переосмыслением паттернов потребления, — рассказывает Покрас Лампас, — Если Recycle говорит нам о переработке материи до его основы, из которой можно создавать новые продукты, то Upcycle манифестирует творческое преобразование ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары и одежду». Коллекция из переработанного сданного денима поступит в продажу в ДЛТ 29 ноября.
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