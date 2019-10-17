Герой обложки январского номера «Собака.ru» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» каллиграф Покрас Лампас выпустит вторую коллекцию одежды и аксессуаров в сотрудничестве с ДЛТ. На этот раз она будет выполнена из переработанного денима: 18 октября на 2 этаже универмага разместится специальный бокс, изготовленный командой Покраса Лампаса, в который любой желающий сможет сдать ненужные джинсовые брюки, рубашки или куртки. Это отличная возможность не только сделать вклад в осознанное будущее, но и получить в подарок лимитированный шелкографический принт, подписанный и пронумерованный художником.