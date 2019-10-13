Калифорния станет первым штатом Америки, где запретят продажу новых меховых изделий с 2023 года. Об этом свидетельствует объявление, опубликованное на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Калифорния станет первым штатом США, где запретят выступление диких животных в цирке и продажу меховых изделий
Кроме того, штат вводит запрет на использование слонов, медведей и других диких животных в цирке, а также нельзя будет охотиться на рыжих рысей.
«Калифорния – лидер в вопросах благополучия животных, и сегодня это лидерство включило запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что прекрасным диким животным, таким как медведи и тигры, не место на трапециях, и они не должны прыгать сквозь огонь. Видео на YouTube демонстрируют, какими жестокими методами этих животных, часто разлученных с мамами в младенчестве, тренируют для выполнения опасных трюков. Это глубоко беспокоит», – заявил Ньюсом. Таким образом, нарушителей будут штрафовать, исключением станет использование меха в религиозных обрядах и для чучел.
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