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Зеленый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион. Фронтмен группы Nirvana выступал в нем на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года

Зеленый кардиган Курта Кобейна, в котором музыкант выступал на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, выставили на аукцион. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Владелец свитера, который приобрел его четыре года назад за 137,5 тыс. долларов, рассказал, что держал вещь фронтмена группы Nirvana в бескислотной оберточной бумаге в сейфе. Он утверждает, что кардиган ни разу не был в стирке с того момента, когда его в последний раз надевал Кобейн. Организаторы аукциона планируют выручить за лот порядка 300 тыс. долларов.

«Важно обратить внимание на то, что мы не стирали кардиган, на нем все еще есть пятна и даже дырки от сигарет», — отметил в интервью Rolling Stone представитель аукциона Julien's Даррен Джулиен. Помимо этого, 25 и 26 октября в нью-йоркском ресторане Hard Rock Cafe на торгах выставят одну из гитар Курта Кобейна. Стартовая цена — 400 тыс. долларов.

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Сабина Алиева,
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