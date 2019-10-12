Зеленый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион. Фронтмен группы Nirvana выступал в нем на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года

Владелец свитера, который приобрел его четыре года назад за 137,5 тыс. долларов, рассказал, что держал вещь фронтмена группы Nirvana в бескислотной оберточной бумаге в сейфе. Он утверждает, что кардиган ни разу не был в стирке с того момента, когда его в последний раз надевал Кобейн. Организаторы аукциона планируют выручить за лот порядка 300 тыс. долларов.