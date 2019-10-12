Зеленый кардиган Курта Кобейна, в котором музыкант выступал на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, выставили на аукцион. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Зеленый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион. Фронтмен группы Nirvana выступал в нем на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года
Владелец свитера, который приобрел его четыре года назад за 137,5 тыс. долларов, рассказал, что держал вещь фронтмена группы Nirvana в бескислотной оберточной бумаге в сейфе. Он утверждает, что кардиган ни разу не был в стирке с того момента, когда его в последний раз надевал Кобейн. Организаторы аукциона планируют выручить за лот порядка 300 тыс. долларов.
«Важно обратить внимание на то, что мы не стирали кардиган, на нем все еще есть пятна и даже дырки от сигарет», — отметил в интервью Rolling Stone представитель аукциона Julien's Даррен Джулиен. Помимо этого, 25 и 26 октября в нью-йоркском ресторане Hard Rock Cafe на торгах выставят одну из гитар Курта Кобейна. Стартовая цена — 400 тыс. долларов.
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