Новые коллекции Bogner: куртки с водонепроницаемой пропиткой, свитеры из мериносовой шерсти и экипировка для горнолыжного курорта

Баварская марка Bogner, которая более 80 лет выпускает спортивную одежду в люксовом сегменте, представила новые осенне-зимние коллекции. Они объединены общей концепцией «athluxury», пришедшей на смену «athleisure»: теперь модно не просто носить спортивную одежду в повседневной жизни, а делать это с шиком — технологичные куртки комбинировать с клетчатыми пиджаками, а брендированные толстовки — с классическими брюками. В таких образах будет комфортно, красиво и тепло не только по пути в офис, но и в поездке на горнолыжный курорт: Bogner призывают всех бронировать билеты на Санкт-Мориц и брать с собой металлизированные луноходы, прочнейшие шлемы и огромные шарфы. Все они есть в коллекции марки Eccentric Alpinists.