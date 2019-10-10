Покупка недели: классические дерби 1017 Alyx 9SM с пристегивающейся (да-да!) подошвой

Идеальное решение для тех, кто любит классическую обувь, но при этом не хочет портить ее в снегогрязь, найдено. Это минималистичные дерби с пристегивающейся «ступней», выполненные Мэттью Уильямсом из 1017 Alyx 9SM и компанией Vibrum, лидером в области разработки и лицензирования резиновых подошв. Технология работает следующим образом: проходив в классическом варианте ботинок необходимое время (например, на мероприятии), вы можете достать съемную подошву из сумки (она компактная и довольно легкая) и «наступить» в нее обувью без использования рук (сработают автоматические защелки). Это позволит вам не обходить осенние лужи, а прыгать прямо по ним!