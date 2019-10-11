Часовой бренд Hublot будет спасать носорогов Южной Африки

Hublot Big Bang Unico SORAI

Сборка часового механизма Hublot производится большей частью вручную. Каждый участвующий в сборке часовщик проверяет работу предыдущего мастера на предмет соответствия качества строгим стандартам Hublot. Если на каком-либо этапе сборки обнаруживается брак, часы отправляются назад, на самый первый участок, где их снова разбирают, чтобы начать весь процесс заново.

В 45-миллиметровом керамическом циферблате, прошедшем пескоструйную обработку, можно найти изображение белого носорога (расположен в секундном счетчике). Запас хода — 72 часа. Для модели предполагается несколько ремешков: песочный и камуфляжный. Рисунок на ремешке изготавливается путем применения технологии выборочной вулканизации, ранее не использовавшейся в часовой индустрии. Преимущества данной технологии — получение предельно четкого рисунка и стойкость цвета.