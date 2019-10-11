Большая часть средств, вырученных от продажи новых часов Hublot Big Bang Unico SORAI, пойдет в фонд Care for Wild и в агентство национальных парков Южной Африки.
Часовой бренд Hublot будет спасать носорогов Южной Африки
Hublot Big Bang Unico SORAI
Сборка часового механизма Hublot производится большей частью вручную. Каждый участвующий в сборке часовщик проверяет работу предыдущего мастера на предмет соответствия качества строгим стандартам Hublot. Если на каком-либо этапе сборки обнаруживается брак, часы отправляются назад, на самый первый участок, где их снова разбирают, чтобы начать весь процесс заново.
В 45-миллиметровом керамическом циферблате, прошедшем пескоструйную обработку, можно найти изображение белого носорога (расположен в секундном счетчике). Запас хода — 72 часа. Для модели предполагается несколько ремешков: песочный и камуфляжный. Рисунок на ремешке изготавливается путем применения технологии выборочной вулканизации, ранее не использовавшейся в часовой индустрии. Преимущества данной технологии — получение предельно четкого рисунка и стойкость цвета.
На грани исчезновения
Сегодня три из пяти существующих видов носорогов на Земле находятся на грани исчезновения, главная причина этому — браконьерство. Швейцарский часовой бренд Hublot объявил о сотрудничестве с организацией SORAI (Save Our Rhino Africa India), главной целью которой является сохранение видового разнообразия фауны для будущих поколений. А ее основатель Кевин Питерсен стал амбассадором бренда. Hublot выпустил часы Hublot Big Bang Unico SORAI (всего 100 штук!), большая часть средств от продажи которых, пойдет в фонд Care for Wild, который заботится об осиротевших детенышах носорогов, а также в агентство национальных парков Южной Африки.
Вот что говорит об этом Кевин Питерсон: «Сотрудничество Hublot и SORAI позволило нам создать платформу, на которой аккумулируется огромный объем информации о нашем глобальном деле. Сотрудничая, мы удваиваем знание о нем, и я так рад, что Hublot теперь поддерживает носорогов и наши поиски путей их сохранения. Я с нетерпением жду наших будущих успехов и делюсь удивительной историей SORAI с миром».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.