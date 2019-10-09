Lacoste выпустили верхнюю одежду в сотрудничестве с сразу пятью разными брендами

Lacoste запустили проект Winter Icons («Зимние иконы»), в рамках которого предложили пяти брендам одежды переосмыслить культовые бомберы, пуховики, пальто, куртки и дождевики. Так, Pyrenex, которые выпускают практичную верхнюю одежду аж с 1859 года, перевыпустили свою главную модель — короткий дутый пуховик с капюшоном (теперь он украшен не только значком марки, но и фирменным «лакостовским» крокодилом). Gloverall, которые одели в бушлаты Британскую олимпийскую сборную и принцессу Анну, выполнили вещь из плотной мелтонской шерсти и дополнили ее строгим скульптурным воротником. K-Way, известные своими яркими дождевиками, обновили один из них специальным покрытием с водоотталкивающим эффектом. Alpha Industries, которые более 40 лет создавали одежду по заказу военно-воздушных сил США, сменили привычные куртке-авиатору молнии на петли и пуговицы. А Tailor Toyo, с 1940-х годов миксующие американскую бейсбольную форму с японской культурой, переосмыслили дизайн японской сувенирной куртки (между прочим, двусторонней и украшенной вышивками!).