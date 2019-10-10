Красная косынка, шапочка-менингитка и берет «я дура»: как советские женщины выбирали головные уборы?

Как «красная косынка» стала именем нарицательным?

В традиционных словарях русского языка сочетание слов «красная косынка» практически не встречается. Дать определение термину пытались некоторые филологи, которые занимались составлением словарей по истории повседневности. Так, эксперты по «языку Совдепии» полагали, что это «головной убор комсомолки (в первые годы советской власти)», но такое трактование в корне неверно, поскольку сказать, когда именно зародилась мода на ношение красной косынки как революционного символа, достоверно нельзя. Возможно, авторы словарной статьи спутали красную косынку с галстуком, который — и это можно утверждать точно — превратился в популярный символ пионерской организации весной 1922 года.

Есть мнение, что «красной косынкой» называли «грубых баб», которые поддержали революцию 1917 года. «Первыми "красными косынками" стали силачки-текстильщицы Орехово-Зуева, трудящиеся на богатейшем предприятии братьев Морозовых, — писала историк костюма Ольга Хорошилова. — В феврале, как только услыхали про революцию, выразили братьям-буржуям протест, работать отказались и вышли на улицы в красных ситцевых платках. Это был их знак солидарности с бунтовавшими в Москве и Петрограде рабочими. Вести о бунте текстильщиц расползлись по губерниям. И осенью 1917-го "красные косынки" появились повсюду — целая армия. В 1918-м красная косынка стала частью их "комиссарского шика". А после 1920 года перекочевала в скромный полувоенный гардероб комсомолок».