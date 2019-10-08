30 теплых кардиганов — самой модной вещи этого сезона

Если в прошлые годы вы открещивались от кардигана, связанного бабушкой и подаренного на Новый год, то теперь — спасибо подиумным шоу и героям стристайла — будете сами молить о подобном! Для тех, кто не готов ждать результатов рукоделия и хочет быть модным прямо сейчас, «Собака.ru» нашла три десятка вариантов из городских магазинов — от 2499 до 186 750 рублей.