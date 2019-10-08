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30 теплых кардиганов — самой модной вещи этого сезона

Если в прошлые годы вы открещивались от кардигана, связанного бабушкой и подаренного на Новый год, то теперь — спасибо подиумным шоу и героям стристайла — будете сами молить о подобном! Для тех, кто не готов ждать результатов рукоделия и хочет быть модным прямо сейчас, «Собака.ru» нашла три десятка вариантов из городских магазинов — от 2499 до 186 750 рублей. 

  • Оливия Палермо

  • Белла Хадид

  • Ами и Айи Сузуки

  • Кайя Гербер

  • Кендалл Дженнер

Кардиган был одной из самых часто встречающихся вещей на прошедшей Неделе моды: Miu Miu предложили носить его под платье-фартук, Fendi — сочетать с шортами, напоминающими «семейные» трусы, а Chanel — комбинировать с укороченными «вареными» джинсами, перевязав брендированным поясом в стразах. Девушки, за стилем которых следит вся планета, стали адаптировать тренд еще до показов весенне-летних коллекций: Кайя Гербер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид надевают кардиган прямо на голое тело!

  • Tom Tailor, 6999 рублей (Tom Tailor)

  • Loewe, 85 200 рублей (Babochka)

  • Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)

  • Saint Laurent, 69 950 рублей (ДЛТ)

  • Jana Segetti, 13 800 рублей (Jana Segetti)

  • 12storeez, 15 790 рублей (12storeez) 

  • Acne Studios, 37 950 рублей (ДЛТ)

  • Gucci, 81 200 рублей (Babochka)

  • Mirstores, 5990 рублей (mirstores.ru)

  • Nili Lotan, 67 142 рублей (DayNight)

В городах России, где зима стоит девять месяцев в году, такой фэшн-фит точно не прокатит — замерзнете! Поэтому выбирайте модели из шерсти, как в новой коллекции Uniqlo U, и крупной вязки, как в осенне-зимнем ассортименте Tom Tailor, и носите их по принципу многослойности — шелковый топ, джемпер с V-образным вырезом и уже потом кардиган яркой расцветки (учитесь у Оливии Палермо!). 

  • Gucci, 165 000 рублей (ДЛТ)

  • Reserved, 2499 рублей (Reserved)

  • Miu Miu, 60 000 рублей (Babochka)

  • Simone Rocha, 12 200 рублей (Au Pont Rouge)

  •  Comme des Garsons, 31 900 рублей (Comme des Garsons)

  • Ganni, 19 450 рублей (ДЛТ)

  • UNIQLO X Ines de la Fressange, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Calvin Klein, 12 990 рублей (Calvin Klein)

  • Proenza Schouler, 64 090 рублей (DayNight)

  • Gucci, 186 750 рублей (Babochka)

Такие же яркие модели сейчас есть в коллекциях Saint Laurent (с животным окрасом), Miu Miu (с милитари-принтом), Loewe (с новогодними снежинками) и Gucci (с изображением вишенок). Чем абсурднее будет рисунок на кардигане и чем больше он напоминает «бабушкин» вариант, тем лучше: Бал Института костюма, темой которого был стиль «кэмп», кончился, а наша любовь к его дресс-коду вечна!  

  • Junya Watanabe, 59 203 рублей (Farfetch)

  • FWSS, 13 930 рублей (Au Pont Rouge)

  • Off-White, 146 500 рублей (ДЛТ)

  • Reserved, 3999 рублей (Reserved)

  • Frank Walder, 13 900 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Miu Miu, 63 500 рублей (Babochka)

  • Laurel, 49 999 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Essentiel Antwerp, 11 902 рублей (Farfetch)

  • Tom Tailor, 6999 рублей (Tom Tailor)

  • Tommy Hilfiger, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Фото: REX/Shutterctock, архивы пресс-служб 

Алина Малютина,
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