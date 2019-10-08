Если в прошлые годы вы открещивались от кардигана, связанного бабушкой и подаренного на Новый год, то теперь — спасибо подиумным шоу и героям стристайла — будете сами молить о подобном! Для тех, кто не готов ждать результатов рукоделия и хочет быть модным прямо сейчас, «Собака.ru» нашла три десятка вариантов из городских магазинов — от 2499 до 186 750 рублей.
30 теплых кардиганов — самой модной вещи этого сезона
Кардиган был одной из самых часто встречающихся вещей на прошедшей Неделе моды: Miu Miu предложили носить его под платье-фартук, Fendi — сочетать с шортами, напоминающими «семейные» трусы, а Chanel — комбинировать с укороченными «вареными» джинсами, перевязав брендированным поясом в стразах. Девушки, за стилем которых следит вся планета, стали адаптировать тренд еще до показов весенне-летних коллекций: Кайя Гербер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид надевают кардиган прямо на голое тело!
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Tom Tailor, 6999 рублей (Tom Tailor)
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Loewe, 85 200 рублей (Babochka)
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Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)
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Saint Laurent, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Jana Segetti, 13 800 рублей (Jana Segetti)
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12storeez, 15 790 рублей (12storeez)
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Acne Studios, 37 950 рублей (ДЛТ)
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Gucci, 81 200 рублей (Babochka)
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Mirstores, 5990 рублей (mirstores.ru)
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Nili Lotan, 67 142 рублей (DayNight)
В городах России, где зима стоит девять месяцев в году, такой фэшн-фит точно не прокатит — замерзнете! Поэтому выбирайте модели из шерсти, как в новой коллекции Uniqlo U, и крупной вязки, как в осенне-зимнем ассортименте Tom Tailor, и носите их по принципу многослойности — шелковый топ, джемпер с V-образным вырезом и уже потом кардиган яркой расцветки (учитесь у Оливии Палермо!).
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Gucci, 165 000 рублей (ДЛТ)
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Reserved, 2499 рублей (Reserved)
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Miu Miu, 60 000 рублей (Babochka)
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Simone Rocha, 12 200 рублей (Au Pont Rouge)
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Comme des Garsons, 31 900 рублей (Comme des Garsons)
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Ganni, 19 450 рублей (ДЛТ)
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UNIQLO X Ines de la Fressange, 2999 рублей (UNIQLO)
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Calvin Klein, 12 990 рублей (Calvin Klein)
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Proenza Schouler, 64 090 рублей (DayNight)
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Gucci, 186 750 рублей (Babochka)
Такие же яркие модели сейчас есть в коллекциях Saint Laurent (с животным окрасом), Miu Miu (с милитари-принтом), Loewe (с новогодними снежинками) и Gucci (с изображением вишенок). Чем абсурднее будет рисунок на кардигане и чем больше он напоминает «бабушкин» вариант, тем лучше: Бал Института костюма, темой которого был стиль «кэмп», кончился, а наша любовь к его дресс-коду вечна!
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Junya Watanabe, 59 203 рублей (Farfetch)
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FWSS, 13 930 рублей (Au Pont Rouge)
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Off-White, 146 500 рублей (ДЛТ)
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Reserved, 3999 рублей (Reserved)
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Frank Walder, 13 900 рублей (Универмаг «Московский»)
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Miu Miu, 63 500 рублей (Babochka)
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Laurel, 49 999 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Essentiel Antwerp, 11 902 рублей (Farfetch)
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Tom Tailor, 6999 рублей (Tom Tailor)
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Tommy Hilfiger, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)
Фото: REX/Shutterctock, архивы пресс-служб
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