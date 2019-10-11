Новая коллекция Magda Butrym в DayNight: перья, кружева, цветы и горох

Традиционно в коллекции от Magda Butrym – чьим лейтмотивом можно назвать женственность и сексуальность, а далеко не унисекс – платья с плиссировкой, кружевом и вышивкой, которые дополняют асимметричные украшения из металла и стекла, аксессуары и обувь – мюли, ботфорты и казаки.