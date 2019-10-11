Основательница польской марки, которая выпускает одежду исключительно из натуральных материалов, Магда Битрум стремится вернуть в моду кожу, перья, кружева, ткань в горох и полупрозрачные черные колготки. Главные акценты в коллекции ready-to-wear 2019-2020 – съемные украшения, туфли на шпильке, кружевная вышивка и брюки, заправленные в высокие сапоги, напоминающие о послевоенном времени. Все предметы – ручная работа местных польских мастеров.
Новая коллекция Magda Butrym в DayNight: перья, кружева, цветы и горох
Традиционно в коллекции от Magda Butrym – чьим лейтмотивом можно назвать женственность и сексуальность, а далеко не унисекс – платья с плиссировкой, кружевом и вышивкой, которые дополняют асимметричные украшения из металла и стекла, аксессуары и обувь – мюли, ботфорты и казаки.
DayNight, Малая Посадская ул., 6, daynight.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.