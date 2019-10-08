Новая сцена Александринского театра совместно с издательством «Новое литературное обозрение» запускает цикл лекций о привычных и обыденных в нашей жизни вещах. Историк моды Мэган Виртанен, преподаватель Академии Штиглица Александр Семенов, историк технологий Наталия Никифорова, преподаватель факультета экономики ЕУ Спб Юлия Вымятина и автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» Екатерина Кулиничева расскажут истории появления кроссовок, портфелей, парфюмов, рубашек, очков и записных книжек.
На Новой сцене Александринского театра расскажут истории появления «обыденных вещей» — кроссовок, портфелей и парфюмов
Первая лекция, в рамках которой Мэган Виртанен расскажет о том, как джинсы превратились из униформы американского пролетариата в символ свободы, как изменялись технологии их изготовления, и чем отличается деним Levi’s от Lee, пройдет уже сегодня, 8 октября, в 20:00. Купить билет, который стоит 500 рублей, можно на сайте Александринского театра — и там же есть расписание других лекций.
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