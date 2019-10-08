UNIQLO выпустили идеальные куртки для российской зимы — они впитывают влагу, сохраняют тепло и представлены в разной длине и расцветках. Hybrid — именно такое название получила новинка — стала результатом сотрудничества японского бренда и компании Toray, разработавших специальный материал из смеси волокон вискозы и полиэстера. Вискоза по своей природе вырабатывает тепло из паров влаги, образующихся на коже, а полиэстер его удерживает и сохраняет. Технологичный наполнитель использован в тех зонах, которые подвержены наибольшему воздействию влаги при активном образе жизни, а также сочетается с пухом премиум-класса.
UNIQLO представили новые пуховые куртки Hybrid — идеальные для российского мороза!
Коллекция курток Hybrid появилась по предложению международного посла UNIQLO, сноубордиста Аюму Хирано. Он хотел создать верхнюю одежду, которая обеспечивала бы свободу движения во время соревнований и активной деятельности, а также учитывала строение тела человека. В прошлом году японский бренд — по просьбе российских покупателей — представил мужские и женские пуховики Ultra Warm Down, снабженные термоизолирующим материалом и подкладкой с алюминиевым слоем. Благодаря им куртки также впитывают влагу, выделяемую телом, и преобразуют ее в тепло, а также защищают от дождя и снега.
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