UNIQLO представили новые пуховые куртки Hybrid — идеальные для российского мороза!

UNIQLO выпустили идеальные куртки для российской зимы — они впитывают влагу, сохраняют тепло и представлены в разной длине и расцветках. Hybrid — именно такое название получила новинка — стала результатом сотрудничества японского бренда и компании Toray, разработавших специальный материал из смеси волокон вискозы и полиэстера. Вискоза по своей природе вырабатывает тепло из паров влаги, образующихся на коже, а полиэстер его удерживает и сохраняет. Технологичный наполнитель использован в тех зонах, которые подвержены наибольшему воздействию влаги при активном образе жизни, а также сочетается с пухом премиум-класса.