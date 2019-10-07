ДЛТ выпустил объединенный лукбук осенне-зимних коллекций Balenciaga, Burberry, Gucci, Bottega Veneta, Versace, Balmain, Saint Laurent и других мировых брендов, который получили все гости ежесезонного Fashion Show для дальнейшего упрощенного шоппинга в универмаге. Съемка прошла под руководством международного стилиста Юлии Пелипас, которая также выступила креативным директором пятничного показа, и при участии Эрнеста Климко (модели Balmain, Alexander McQueen, Dries Van Noten и Off-White) и Татьяны Катышевой (на прошедшей Неделе моды она сделала шоу Balenciaga).
Стеганые куртки, клетчатые кардиганы, «деформированные» сумки и другие тренды сезона в новом лукбуке ДЛТ
В этом сезоне Юлия Пелипас советует не пренебрегать мини и яркими цветами, носить вещи из кожи и меха, выбирать крупные украшения и оригинальные оправы, смело сочетать классику и спорт. Мужские образы, как показано в лукбуке ДЛТ, стали более сдержанными: пиджаки сочетаются как с классическими, так и со свободными брюками, и утепляются свитерами крупной вязки с ироничным рисунком.
Свое видение съемок, образов и моды в целом Юлия комментировала в интервью «Собака.ru»: «То, что считается безупречным, меня никогда не интересовало — и так было всегда, с самого начала моей работы в индустрии моды, то есть уже двадцать лет. Я всегда ценила в красоте именно изъяны. Даже мой муж удивлялся: "Почему ты всегда выбираешь каких-то странненьких, а не приглашаешь на съемки просто красивых женщин? Идеальных?" Но я считаю, что идеальная красота не наделена функцией искусства. Для меня подлинность заключается в небезупречности».
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