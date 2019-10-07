Стеганые куртки, клетчатые кардиганы, «деформированные» сумки и другие тренды сезона в новом лукбуке ДЛТ

Свое видение съемок, образов и моды в целом Юлия комментировала в интервью «Собака.ru»: «То, что считается безупречным, меня никогда не интересовало — и так было всегда, с самого начала моей работы в индустрии моды, то есть уже двадцать лет. Я всегда ценила в красоте именно изъяны. Даже мой муж удивлялся: "Почему ты всегда выбираешь каких-то странненьких, а не приглашаешь на съемки просто красивых женщин? Идеальных?" Но я считаю, что идеальная красота не наделена функцией искусства. Для меня подлинность заключается в небезупречности».