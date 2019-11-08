Марка Flugg, основанная петербурженкой Диной Малышевой, убеждает: пуховик — это не скучная повседневная одежда, а вполне себе элегантный предмет гардероба. Каждая новая модель создана под влиянием работ Эльзы Скиапарелли, Юбера Живанши, Кристиана Диора и Кристобаля Баленсиаги, в частности — классического жакета последнего с округлой спиной.
Где купить красивый пуховик, который можно носить в 45 градусов мороза? У петербургской марки Flugg!
Функциональность внешнему виду ничуть не уступает: пуховики Flugg имеют ткань с водоотталкивающей пропиткой, произведенную на фабрике в Италии, надежную молнию на сатиновой ленте, сделанную в Испании на заказ, а также гусиный пух премиального качества (без пера), который доставляется в Петербург прямо из Франции. Благодаря этому верхнюю одежду марки, доступную в трех вариациях (короткий, удлиненный и длинный) и восьми цветах (антрацитовый, жемчужный, лавандовый, зеленая буря, синий туман, темная тень, розовое облако и красное вино), можно носить в температуру от +5 до -45.
Купить пуховики Flugg, которые отлично сидят как на девушках, так и на парнях, можно в Subbota Showroom в Петербурге. Укороченная модель стоит 32 900 рублей, удлиненная — 38 900 рублей, а длинная — 44 900 рублей. Детская линейка марки (да, она тоже есть!) продается в фирменном интернет-магазине по цене в 26 990 рублей.
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