Где купить красивый пуховик, который можно носить в 45 градусов мороза? У петербургской марки Flugg!

Функциональность внешнему виду ничуть не уступает: пуховики Flugg имеют ткань с водоотталкивающей пропиткой, произведенную на фабрике в Италии, надежную молнию на сатиновой ленте, сделанную в Испании на заказ, а также гусиный пух премиального качества (без пера), который доставляется в Петербург прямо из Франции. Благодаря этому верхнюю одежду марки, доступную в трех вариациях (короткий, удлиненный и длинный) и восьми цветах (антрацитовый, жемчужный, лавандовый, зеленая буря, синий туман, темная тень, розовое облако и красное вино), можно носить в температуру от +5 до -45.