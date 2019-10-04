Эрмитажные коты стали принтами на футболках
Петербурженка Анастасия Прудаева, которая ранее работала в бренде Liza Odinokikh, запустила производство футболок с эрмитажными котами, доказывая, что питомцы — уже не просто музейная ценность, а настоящий бренд. На минималистичной вещи, которая выпускается строго под заказ (девушка соблюдает принципы осознанного производства и потребления), нарисована мордочка кота с репродукцией одного из хранящихся в Эрмитаже полотен (заказчик сможет выбрать любое). Внутри очертания указано имя автора, которое вместе с надписью «Hermicats. Secret keepers» образует букву «Э» и отсылает к логотипу музея.
Анастасия Прудаева
создательница футболок с эрмитажными котами
«Идея дизайна футболки несколько лет пролежала в папке с моими эскизами. На момент его создания я работала с модельером Лизой Одиноких, собственно, ей и принадлежала мысль о таком завидном для любого петербуржца взаимодействии с прекрасным Эрмитажем — создать что-то совместно. Но в тот же период, увы, Лиза принимает решение закрыть бренд и сменить род творческой деятельности, все планы помещаются в коробку с оставшимися после sale-вечеринки вещами и плотно упаковываются.
Полгода назад, пролистывая ту самую папку, я задержалась на странице с зарисовкой эрмитажного кота и поняла, что готова самостоятельно реализовать этот проект: несколько продуктивных лет в фэшн-среде (спасибо, Лиза!) и вот, я добыла нужные контакты и завела необходимые знакомства. С Эрмитажем мне уже доводилось работать: я как-то устроила их совместную с Liza Odinokikh рекламную кампанию в Instagram — розыгрыш билетов на ретроспективную выставку Маноло Бланика. Сейчас наша "коллаборация" самопровозглашенная и состоит лишь в щедрости музея разместить электронные репродукции шедевров в свободном доступе, а также познакомить нас с пушистыми обитателями тайных подземелий — эрмитажными кошками. Но этого было достаточно, чтобы вдохновиться объединить его главные сокровища в уникальный принт».
Футболки из сертифицированного плотного хлопка нейтральных оттенков с вертикальным швом на спине и двойным — на плече можно заказать в личном инстаграме Анастасии по цене в 2700 рублей. Вскоре у нее появится специальный аккаунт и сайт, посвященный футболкам (а в перспективе и целой коллекции вещей!) с эрмитажными котами.
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