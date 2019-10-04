Эрмитажные коты стали принтами на футболках

создательница футболок с эрмитажными котами

«Идея дизайна футболки несколько лет пролежала в папке с моими эскизами. На момент его создания я работала с модельером Лизой Одиноких, собственно, ей и принадлежала мысль о таком завидном для любого петербуржца взаимодействии с прекрасным Эрмитажем — создать что-то совместно. Но в тот же период, увы, Лиза принимает решение закрыть бренд и сменить род творческой деятельности, все планы помещаются в коробку с оставшимися после sale-вечеринки вещами и плотно упаковываются.

Полгода назад, пролистывая ту самую папку, я задержалась на странице с зарисовкой эрмитажного кота и поняла, что готова самостоятельно реализовать этот проект: несколько продуктивных лет в фэшн-среде (спасибо, Лиза!) и вот, я добыла нужные контакты и завела необходимые знакомства. С Эрмитажем мне уже доводилось работать: я как-то устроила их совместную с Liza Odinokikh рекламную кампанию в Instagram — розыгрыш билетов на ретроспективную выставку Маноло Бланика. Сейчас наша "коллаборация" самопровозглашенная и состоит лишь в щедрости музея разместить электронные репродукции шедевров в свободном доступе, а также познакомить нас с пушистыми обитателями тайных подземелий — эрмитажными кошками. Но этого было достаточно, чтобы вдохновиться объединить его главные сокровища в уникальный принт».