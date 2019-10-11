Badgley Mischka, Halston Heritage и Self-Portrait – в новом лукбуке платьев на прокат Lets Go Dress

В шоу-руме на переулке Пирогова Lets Go Dress собрано более 200 моделей для вечерних и светских выходов. Недавно коллекция пополнилась новинками от любимой марки Дженнифер Лопес Badgley Mischka, платьями Marchesa Notte, которые выбирает для красной дорожки Ева Лонгория, нарядами от Halston Heritage, Needle & Thread и Self-Portrait. В осеннем лукбуке все модели распределены по цветам: от классического черного до серебристого и смелого алого. На примерке стилисты помогут определиться с выбором – воздушные платья-пирожные, бархат, люрекс или блестящие пайетки. Арендовать платье на два дня в Lets Go Dress можно от 3000 рублей.