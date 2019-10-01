О том, что новая коллекция Lacoste будет посвящена архивам бренда, говорила сама локация весенне-летнего шоу — стадион Ролан Гаррос. Он был построен в 1927 году к первой чемпионской защите «Четырех мушкетеров» — так назывался тандем теннисистов Жана Боротра, Анри Коше, Жака Брюньона и Рене Лакоста, которые в то время завоевали для Франции пять первых Кубков Дэвиса и вместе вошли в Зал теннисной славы.
Новая коллекция Lacoste: плиссированные юбки, оверсайзовые поло и украшения с фирменным крокодилом
Креативный директор Луиз Троттер, пришедшая на смену Фелипе Оливейре Баптисте, вспоминает не только эпоху «Четырех мушкетеров», но и другие важные для Lacoste события. Например, выход Джона Фицджеральда Кеннеди в фирменном поло во время летних каникул в лагере или поездку Рене Лакоста и теннисистки Сюзанн Ленглен загород. Именно от них в коллекции — вязаные жилеты с треугольным вырезом, белые юбки с заниженной талией и спортивные брюки на резинке, в которых можно и заниматься спортом, и гулять.
В рамках весенне-летней коллекции Lacoste также представили две коллаборации: кроссовки бренда расписала Элен Киркум, которая занимается сникер-коллажами, а подвески с фирменным крокодилом выполнила Рош Махтани, которая обычно делает украшения по мотивам «Божественной комедии» Данте. С Рош, кстати, мы познакомились во время международной выставки женской моды Pitti Super в Милане, где были представлены новинки ее марки — с жемчугом, ониксом и хрусталем (и с очередными отсылками к Алигьери, конечно!).
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