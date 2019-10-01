Новая коллекция Lacoste: плиссированные юбки, оверсайзовые поло и украшения с фирменным крокодилом

Креативный директор Луиз Троттер, пришедшая на смену Фелипе Оливейре Баптисте, вспоминает не только эпоху «Четырех мушкетеров», но и другие важные для Lacoste события. Например, выход Джона Фицджеральда Кеннеди в фирменном поло во время летних каникул в лагере или поездку Рене Лакоста и теннисистки Сюзанн Ленглен загород. Именно от них в коллекции — вязаные жилеты с треугольным вырезом, белые юбки с заниженной талией и спортивные брюки на резинке, в которых можно и заниматься спортом, и гулять.