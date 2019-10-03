Голландский бренд Suitsupply стал официальным дрессинг-партнером «Зенита». В течение сезона Российской премьерной лиги 2019/20 игроки клуба будут носить специально составленные для них образы — темно-синий пиджак Havana, светлые брюки на одной пуговице, худи с объемным капюшоном, а также белую футболку и синие кеды. «"ФК «Зенит" всегда старался уделять внимание деталям, сотрудничество с Suitsupply — очередное тому подтверждение, — комментирует президент клуба Александр Медведев. — Наши игроки, считающие важным сочетать качество и элегантность в одежде, сами проявили инициативу создания подобной коллекции одежды. А мы, в свою очередь, постарались учесть их пожелания. Теперь каждый футболист будет выглядеть стильно в цветах клуба не только на поле, но и за его пределами».