UNIQLO показали вещи из новой совместной коллекции с JW Anderson

UNIQLO представили новую осенне-зимнюю коллекцию, разработанную вместе с дизайнером Джонатаном Андерсоном. И она снова посвящена Великобритании: если раньше в мудборде коллабораций были стиль игроков в регби (это главный вид воскресного отдыха в Соединенном Королевстве) и образы представителей субкультур 1950-х годов, то теперь марки рассказывают о британской классике — посредством клетчатых рубашек, вязаных платьев, свитеров со скандинавскими узорами и юбок, напоминающих килты.

«Каждый раз, когда я сотрудничаю с UNIQLO, мне очень интересно наблюдать за ходом работы над коллекцией и процессом слияния концепции "Одежда для жизни" и стиля JW Anderson. Мне понравилась идея использовать яркие цветовые решения, чтобы оживить традиционный британский стиль. На ярком фоне шотландка выглядит очень современно», — рассказывает о коллаборации дизайнер.

Также в коллекцию вошли пуховые куртки с вместительными карманами, утепленные брюки с флисовой подкладкой, минималистичные платья с объемными рукавами и асимметричные кардиганы из смесовой шерсти (между прочим, самая модная вещь сезона!). Все они поступят в продажу в московском «Атриуме», петербургской «Галерее» и интернет-магазине UNIQLO с 17 октября: верхняя одежда стоит в среднем 6999 рублей, платья — 3999 рублей, свитеры — 2999 рублей, а шарфы и шапки — 999 рублей.