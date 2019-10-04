Сапоги из переработанного пластика, шуба из архивов Ива Сен-Лорана и еще 20 самых модных вещей октября

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая настроена практично: двусторонние пуховики, it-bag с расчетом на века и немного арта — покупаем осмысленно!

Основатели F_WD, ранее работавшие дизайнерами обуви с Вирджилом Абло в Off-White и в Saint Laurent, делают крутейшие сапоги из переработанных материалов, например из собранного в океане пластика. (ДЛТ)

Объемные, гиперреалистичные розы из шелка рассыпаны по сумкам, пальто и платьям. Казалось бы, что за прелесть! Но у Миуччи Прады все так просто не бывает: это не какие-то там цветочки-лепесточки, а любовь и зло, страсть и страх, эрос и танатос. В общем, все, как мы любим этой осенью: готика и романтизм, атлас и грубые ботинки, кружевные кейпы и приталенные бушлаты! И правда, осенняя коллекция Prada вдохновлена классикой готики — «Франкенштейном» Мэри Шелли. Действие этого даркового романа начинается в Петербурге, откуда корабль исследователей отправляется на Северный полюс. А мы-то думали: откуда товарищ Прада узнала о том, как классно сочетать милитари с каракульчой? (Prada)

Вся осенняя коллекция Louis Vuitton стремится к статусу обжедар (читай: является предметом искусства!). Скажем, графичные черно-желтые «казаки», в которых открыла показ петербурженка Мария Скокова, цитируют палитру и геометрию работ Фернана Леже. Но не напрямую, конечно же! Дизайнер Николя Жескьер проинспектировал Центр Помпиду и перепридумал все по-своему. Яркие колорблоки (привет, Мондриан и Кандинский!) соседствуют с кукольными воланами (допустим, как на элегантных акварелях Рауля Дюфи), а венчают весь этот техно-арт абсолютно сюрреалистичные шапочки — шлемы из кожи. Николя, не волнуйся: тебя уже взяли в будущее! (Louis Vuitton)

Коко Шанель верила в магию чисел, и дом Chanel следует традиции: новая сумка-икона Сhanel 19 названа годом выпуска (по аналогии с моделью 2.55, рожденной в феврале 1955 года). И «Девятнадцать» готова повторить оглушительный успех предшественницы: например, этот «дутик» — шедевр! (Chanel)

Лучший французский дуэт после Генсбура и Биркин? Экомех и вельвет! Носим шедевральное пальто с леопардовым принтом (надо ли писать, что это дичайший во всех смыслах слова маст-хэв сезона?) с вельветовой двойкой в стиле томбой и остромодной сумкой-кисетом. И не забудьте расстегнуть белую сорочку до самого глубокого декольте — как звезда парижского шансона 1970-х. (Gerard Darel)

В параде головных уборов осени (как хорошо, что мы снова носим шляпы!) первое место присуждается леопардовой панаме Dior с вуалью. Поймай ее, если сможешь! (Dior)

Лучше всего у французского бренда Claudie Pierlot получаются power-луки как у феминисток — героинь кинолент «новой волны». Например, удлиненные пиджаки и кюлоты в деликатную клетку. Еще больше парижского — в первом корнере марки в универмаге Au Pont Rouge. (Au Pont Rouge)

Новая модель сумки Bedford — сбыча мечт урбаниста: в нее поместится вся ваша жизнь. Бонусом к удивительной вместительности идут мягкая кожа, съемный ремешок, цвета на выбор (черный, марсала и монограмма из классического лого бренда) и три формы (дорожная, портфель и тоут). Предполагается, что вы будете с ней путешествовать, но она идеальна и для маршрута от улицы Рубинштейна до Новой Голландии. (ТРЦ «Галерея»)

По коллекции Wildlife от Wolford изучаем тропическую флору и фауну. От принта кожи ящерицы до буйного цветочного — наконец-то белье официально превратилось в одежду! (Wolford)

Черно-белое оверсайзовое пальто из лисы Saint Laurent — оммаж работам Сен-Лорана 1970-х. Именно тогда он первым из дизайнеров раскрасил мех: лишил шубу буржуазного статуса, но подарил ей пропуск в богемные клубы. Дальнейшее — история! (ДЛТ)

Почему бренд Brooks Brothers назначен американской легендой? Ну, во-первых, костюмы марки носили Линкольн и Кеннеди. Во-вторых, в прошлом году ему исполнилось двести лет. А в-третьих, в «Бруксе» неизменно выглядишь легендарно! Справка: базовые рубашки, элегантные двойки и женская линия переехали в мультимарку Bosco Di Ciliegi на Невский проспект. (Bosco Di Ciliegi)

Как бы ни топило этой осенью Петербург, с часами-амфибией TAG Heuer Aquaracer Ladies на ремешке — парусном канате — всегда есть шанс выплыть: их водостойкость — 300 метров! (ДЛТ)

Шелковые богемные платья с оп-арт-принтами (привет, 1970-е!), марокканские туники драгоценных цветов и конструктивистские шарфы: Marina Rinaldi продолжает серию коллабораций с актуальными дизайнерами современности и выпускает капсульную коллекцию плюс-сайз с виртуозом рюшей и колорблоков Роксандой Илинчич, вселондонской любимицей и красивой женщиной, кстати! (Marina Rinaldi)

Хоть кому-то можно доверять! Каждая it-bag Boxyz — геометричная (это хот!) новинка от Salvatore Ferragamo — надежно запирается на ключ, который повторяет очертания фирменной пряжки флорентийского бренда Gancini. Десять вариантов цвета — от классических черного и белого до малинового и яблочно-зеленого, четыре типа материалов (три из которых — кожа, а последний — твид) и три размера. Если это не идеальная сумка — а именно такой ее задумал креативный директор Пол Эндрю, — тогда мы не знаем, что вам еще нужно. (Salvatore Ferragamo)

Датчане из Designers Remix раньше нас всех стали экоосознанными, сделав ставку на редизайн и ресайкл, а теперь их вещи носят Рианна и Джиджи Хадид. Детская линия Girls не делает скидок на возраст: коллекция строго соответствует экоправилам. Кроме того, в ней собрано самое актуальное: леопардовый принт, все виды клетки и много цвета. («Кенгуру»)

Знаковый принт Signature от MICHAEL Michael Kors — геометрический узор, собранный из инициалов дизайнера Майкла Корса, — готовится отмечать двадцатилетие. К юбилею уже готовы тоуты, сумки кросс-боди и даже чемоданы с новыми вариантами монограммы. («Галерея»)

Назначаем главным стрит-кутюр-брендом сезона Y/Project (и не только мы — еще Pitti Uomo и избранные фэшн-критики)! И да, креативный директор этого французского бренда Гленн Мартенс не зря учился в Антверпене: взял и пересобрал уличные хиты вроде бомберов, джинсов или футболок на ренессансный манер. Одна из лучших коллекций сезона! (DayNight)

Из отличной коллаборации Tommy Hilfiger с пятикратным чемпионом гонок «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном выбираем пуховик из органического хлопка и эконаполнителя Re:Down. И носим на две стороны: ослепительно-алый оборачивается черным фоном с инициалом H — первой буквой фамилии и Томми, и Льюиса. (ТРЦ «Галерея»)

А вы знали? Ткани для российского бренда HENDERSON уже пятнадцать лет производит итальянская фабрика Reda. Например, ткань Reda Flexo гуттаперчева как супергерой Marvel: натуральная шерсть сплетена с эластаном — вот почему. Рекламную кампанию «Мужской стиль как форма искусства» для нового сезона сняли в Русском музее на фоне академических работ с классическими итальянскими сюжетами. Это стиль! (ТРЦ «Галерея»)

Кто сказал, что пальто в клетку похоже на плед? Тот, кто не видел шедевр от Sandro: тартан, одолженный у знатного шотландского клана, и заклепки, заимствованные у панков. Да, мы против Брексита! (Au Pont Rouge)

Если пуховик, то только в самом духоподъемном для петербуржца цвете! А ослепительно-желтый «дутик» от Laurèl еще и приукрашен — контрастными завязками, карго-карманами и капюшоном-скафандром. Он такой нарядный, что мы надеваем его с юбкой-плиссе и шелковыми платьями-комбинациями, не дожидаясь морозов. Нет, не холодно! Да, так тоже можно! (Laurel)