Как снимаются модные лукбуки? Показываем на примере ДЛТ и Юлии Пелипас

В эту пятницу, 4 октября, в ДЛТ пройдет ежесезонное Fashion Show — единственное событие в Петербурге, ради которого объединяются работы Дриса ван Нотена, Демны Гвасалии, Тома Форда, Алессандро Микеле и еще десятков дизайнеров со всего мира. Одним из этапов подготовки к показу является съемка лукбука, который попадет в руки к гостям для дальнейшего упрощенного шопинга в универмаге. Его, как и само ДЛТ Fashion Show, готовит международный стилист Юлия Пелипас, которая делала обложки для мировых изданий, а также работала с моделями Даутцен Крус, Эмбер Валеттой и Натальей Водяновой. «Собака.ru» публикует эксклюзивный репортаж с бэкстейджа.