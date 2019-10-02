45 красивых платьев, которые можно носить в холодную погоду
Согласитесь, не все летние платья можно носить осенью и зимой. У одних — слишком короткие рукава, у других — чересчур прозрачная ткань, а третьи некрасиво торчат из-под пальто и никак не сочетаются с колготками. «Собака.ru» нашла четыре десятка хороших альтернатив, которые не только впишутся в сезонный гардероб, но еще и поднимут настроение!
Некоторые модели платьев будто специально были созданы для того, чтобы носить их с сапогами с широким голенищем и бархатными ботфортами. Например, от Magda Butrym миди длины, от Akris с «вздутыми» рукавами, от Red Valentino в мелкую плиссировку и от UNIQLO и Ines de la Fressange со «скрытыми» пуговицами. Последнее, кстати, теперь можно купить в интернет-магазине японского бренда — и примерить с уже имеющейся в гардеробе обувью и аксессуарами.
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Louis Vuitton, 204 000 рублей (Louis Vuitton)
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MY812, 9900 рублей (my812.ru)
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Proenza Schouler, 150 000 рублей (Babochka)
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12storeez, 9980 рублей (12storeez)
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Ermanno Scervino, 37 000 рублей («Кенгуру»)
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404 NOT FOUND, 34 750 рублей (404 NOT FOUND)
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I AM Studio, 14 600 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Chloé, 199 500 рублей (ДЛТ)
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Sportmax, 51 000 рублей (Max Mara)
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Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)
Платья от люксовых марок — как настоящие арт-объекты — будут классно смотреться в любом обрамлении. Bottega Veneta будто «сплели» его из двух разных моделей, Louis Vuitton нанесли изображение Центра Помпиду, Vetements снабдили рукавами-крыльями, а Givenchy усыпали мелкими цветами. Но самым выигрышным вариантом как в этом, так и в следующем сезонах станет платье с абстрактным принтом, напоминающим газетные вырезки. Недавний показ Balenciaga это подтверждает!
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Muus, 14 500 рублей (lenamaksimova.com)
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Balenciaga, 111 500 рублей (ДЛТ)
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Oscar de la Renta, 276 750 рублей (Babochka)
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Magda Butrym, 105 201 рублей (DayNight)
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Poustovit, 32 660 рублей (ДЛТ)
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Laurel, 34 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)
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Paul Smith, 59 250 рублей (Paul Smith)
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MRZ, 51 000 рублей («Кенгуру»)
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Louis Vuitton, 283 000 рублей (Louis Vuitton)
Хотя ни один цвет, декор или орнамент не согреет в 10 градусов мороза так, как шерсть, трикотаж и кашемир. Правда, стоимость платьев из натуральных материалов — при сравнительно простом дизайне — начинается от 9000 рублей. Есть они у Laurel, Isabel Marant, Tommy Hilfiger, Each Other и петербургского бренда MY812 — с удлиненными рукавами, в которых можно прятать руки, как в перчатках!
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Natalya Derbyshire, 29 900 рублей (Subbota Showroom)
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12storeez, 29 980 рублей (12storeez)
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Alexander McQueen, 141 500 рублей (ДЛТ)
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Reserved, 3999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Isabel Marant, 90 000 рублей (Babochka)
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Weekend Max Mara, 39 000 рублей (Max Mara)
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Laurel, 39 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Tom Tailor, 6999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Akris, 185 500 рублей (Babochka)
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Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (Tommy Hilfiger)
В осенних коллекциях других локальных марок тоже есть суперхиты: минималистичные платья свободного кроя (12storeez), клетчатые с рюшами по всей длине (Akhmadullina Dreams), асимметричные с тонким рисунком (Natalya Derbyshire) и оливкового цвета с рукавами-буффами (Muus). Все они отлично смотрятся с черными (или даже бежевыми, как диктуют трендбуки) колготками и составляют пару кейпу, дутой куртке или оверсайзовому пальто.
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UNIQLO и Ines de la Fressange, 3999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Each Other, 45 000 рублей («Кенгуру»)
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Vetements, 131 500 рублей (ДЛТ)
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Monnalisa, 19 999 рублей («Кенгуру»)
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Tommy Hilfiger, 18 490 рублей (Tommy Hilfiger)
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The Row, 194 010 рублей (DayNight)
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Red Valentino, 75 750 рублей (Babochka)
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Reserved, 2999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Tom Tailor, 4999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Платье Guess, 15 890 рублей (Универмаг «Московский»)
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