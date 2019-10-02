45 красивых платьев, которые можно носить в холодную погоду

Согласитесь, не все летние платья можно носить осенью и зимой. У одних — слишком короткие рукава, у других — чересчур прозрачная ткань, а третьи некрасиво торчат из-под пальто и никак не сочетаются с колготками. «Собака.ru» нашла четыре десятка хороших альтернатив, которые не только впишутся в сезонный гардероб, но еще и поднимут настроение!

Bottega Veneta, 199 500 рублей (ДЛТ)

Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Uniqlo U, 2999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Givenchy, 142 500 рублей (Babochka)

Max Mara, 47 450 рублей (Max Mara)

Некоторые модели платьев будто специально были созданы для того, чтобы носить их с сапогами с широким голенищем и бархатными ботфортами. Например, от Magda Butrym миди длины, от Akris с «вздутыми» рукавами, от Red Valentino в мелкую плиссировку и от UNIQLO и Ines de la Fressange со «скрытыми» пуговицами. Последнее, кстати, теперь можно купить в интернет-магазине японского бренда — и примерить с уже имеющейся в гардеробе обувью и аксессуарами.

Louis Vuitton, 204 000 рублей (Louis Vuitton)

MY812, 9900 рублей (my812.ru)

Proenza Schouler, 150 000 рублей (Babochka)

12storeez, 9980 рублей (12storeez)

Ermanno Scervino, 37 000 рублей («Кенгуру»)

404 NOT FOUND, 34 750 рублей (404 NOT FOUND)

I AM Studio, 14 600 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Chloé, 199 500 рублей (ДЛТ)

Sportmax, 51 000 рублей (Max Mara)

Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

Платья от люксовых марок — как настоящие арт-объекты — будут классно смотреться в любом обрамлении. Bottega Veneta будто «сплели» его из двух разных моделей, Louis Vuitton нанесли изображение Центра Помпиду, Vetements снабдили рукавами-крыльями, а Givenchy усыпали мелкими цветами. Но самым выигрышным вариантом как в этом, так и в следующем сезонах станет платье с абстрактным принтом, напоминающим газетные вырезки. Недавний показ Balenciaga это подтверждает!

Muus, 14 500 рублей (lenamaksimova.com)

Balenciaga, 111 500 рублей (ДЛТ)

Oscar de la Renta, 276 750 рублей (Babochka)

Magda Butrym, 105 201 рублей (DayNight)

Poustovit, 32 660 рублей (ДЛТ)

Laurel, 34 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

Paul Smith, 59 250 рублей (Paul Smith)

MRZ, 51 000 рублей («Кенгуру»)

Louis Vuitton, 283 000 рублей (Louis Vuitton)

Хотя ни один цвет, декор или орнамент не согреет в 10 градусов мороза так, как шерсть, трикотаж и кашемир. Правда, стоимость платьев из натуральных материалов — при сравнительно простом дизайне — начинается от 9000 рублей. Есть они у Laurel, Isabel Marant, Tommy Hilfiger, Each Other и петербургского бренда MY812 — с удлиненными рукавами, в которых можно прятать руки, как в перчатках!

Natalya Derbyshire, 29 900 рублей (Subbota Showroom)

12storeez, 29 980 рублей (12storeez)

Alexander McQueen, 141 500 рублей (ДЛТ)

Reserved, 3999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Isabel Marant, 90 000 рублей (Babochka)

Weekend Max Mara, 39 000 рублей (Max Mara)

Laurel, 39 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Tom Tailor, 6999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Akris, 185 500 рублей (Babochka)

Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (Tommy Hilfiger)

В осенних коллекциях других локальных марок тоже есть суперхиты: минималистичные платья свободного кроя (12storeez), клетчатые с рюшами по всей длине (Akhmadullina Dreams), асимметричные с тонким рисунком (Natalya Derbyshire) и оливкового цвета с рукавами-буффами (Muus). Все они отлично смотрятся с черными (или даже бежевыми, как диктуют трендбуки) колготками и составляют пару кейпу, дутой куртке или оверсайзовому пальто.