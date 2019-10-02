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45 красивых платьев, которые можно носить в холодную погоду

Согласитесь, не все летние платья можно носить осенью и зимой. У одних — слишком короткие рукава, у других — чересчур прозрачная ткань, а третьи некрасиво торчат из-под пальто и никак не сочетаются с колготками. «Собака.ru» нашла четыре десятка хороших альтернатив, которые не только впишутся в сезонный гардероб, но еще и поднимут настроение!

  • Bottega Veneta, 199 500 рублей (ДЛТ)

  • Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Uniqlo U, 2999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Givenchy, 142 500 рублей (Babochka)

  • Max Mara, 47 450 рублей (Max Mara)

Некоторые модели платьев будто специально были созданы для того, чтобы носить их с сапогами с широким голенищем и бархатными ботфортами. Например, от Magda Butrym миди длины, от Akris с «вздутыми» рукавами, от Red Valentino в мелкую плиссировку и от UNIQLO и Ines de la Fressange со «скрытыми» пуговицами. Последнее, кстати, теперь можно купить в интернет-магазине японского бренда — и примерить с уже имеющейся в гардеробе обувью и аксессуарами. 

  • Louis Vuitton, 204 000 рублей (Louis Vuitton)

  • MY812, 9900 рублей (my812.ru)

  • Proenza Schouler, 150 000 рублей (Babochka)

  • 12storeez, 9980 рублей (12storeez)

  • Ermanno Scervino, 37 000 рублей («Кенгуру»)

  • 404 NOT FOUND, 34 750 рублей (404 NOT FOUND)

  • I AM Studio, 14 600 рублей  (ТРЦ «Галерея»)

  • Chloé, 199 500 рублей (ДЛТ)

  • Sportmax, 51 000 рублей (Max Mara)

  • Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

Платья от люксовых марок — как настоящие арт-объекты — будут классно смотреться в любом обрамлении. Bottega Veneta будто «сплели» его из двух разных моделей, Louis Vuitton нанесли изображение Центра Помпиду, Vetements снабдили рукавами-крыльями, а Givenchy усыпали мелкими цветами. Но самым выигрышным вариантом как в этом, так и в следующем сезонах станет платье с абстрактным принтом, напоминающим газетные вырезки. Недавний показ Balenciaga это подтверждает!

  • Muus, 14 500 рублей (lenamaksimova.com)

  • Balenciaga, 111 500 рублей (ДЛТ)

  • Oscar de la Renta, 276 750 рублей (Babochka)

  • Magda Butrym, 105 201 рублей (DayNight)

  • Poustovit, 32 660 рублей (ДЛТ) 

  • Laurel, 34 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

  • Paul Smith, 59 250 рублей (Paul Smith)

  • MRZ, 51 000 рублей («Кенгуру»)

  • Louis Vuitton, 283 000 рублей (Louis Vuitton)

Хотя ни один цвет, декор или орнамент не согреет в 10 градусов мороза так, как шерсть, трикотаж и кашемир. Правда, стоимость платьев из натуральных материалов — при сравнительно простом дизайне — начинается от 9000 рублей. Есть они у Laurel, Isabel Marant, Tommy Hilfiger, Each Other и петербургского бренда MY812 — с удлиненными рукавами, в которых можно прятать руки, как в перчатках!

  • Natalya Derbyshire, 29 900 рублей (Subbota Showroom)

  • 12storeez, 29 980 рублей (12storeez)

  • Alexander McQueen, 141 500 рублей (ДЛТ)

  • Reserved, 3999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Isabel Marant, 90 000 рублей (Babochka)

  • Weekend Max Mara, 39 000 рублей (Max Mara)

  • Laurel, 39 900 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Tom Tailor, 6999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Akris, 185 500 рублей (Babochka)

  • Tommy Hilfiger, 17 990 рублей (Tommy Hilfiger) 

В осенних коллекциях других локальных марок тоже есть суперхиты: минималистичные платья свободного кроя (12storeez), клетчатые с рюшами по всей длине (Akhmadullina Dreams), асимметричные с тонким рисунком (Natalya Derbyshire) и оливкового цвета с рукавами-буффами (Muus). Все они отлично смотрятся с черными (или даже бежевыми, как диктуют трендбуки) колготками и составляют пару кейпу, дутой куртке или оверсайзовому пальто. 

  • UNIQLO и Ines de la Fressange, 3999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Each Other, 45 000 рублей («Кенгуру»)

  • Vetements, 131 500 рублей (ДЛТ)

  • Monnalisa, 19 999 рублей («Кенгуру»)

  • Tommy Hilfiger, 18 490 рублей (Tommy Hilfiger)

  • The Row, 194 010 рублей (DayNight) 

  • Red Valentino, 75 750 рублей (Babochka)

  • Reserved, 2999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Tom Tailor, 4999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Платье Guess, 15 890 рублей (Универмаг «Московский»)

Алина Малютина,
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