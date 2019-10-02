Петербургский бренд MY812 снял лукбук на озере Гарда — и он очень красивый!

Бренд Альбины Зуевой с телефонным кодом Петербурга в названии снял лукбук новой осенне-зимней коллекции в окрестностях озера Гарда в Италии. «Вся коллекция — это история о дороге и путешествии, о светлой меланхолии, красоте холодного времени и важности момента с самой собой», — рассказывает команда MY812.

Именно поэтому большинство вещей сделаны в холодных оттенках, но при этом из мягких натуральных материалов: это минималистичные платья из стопроцентного хлопка, переливающийся жакет из нежнейшего шелка и объемное пальто из купро и шерсти. Все они уже доступны к заказу на сайте петербургского бренда по ценам от 9900 до 46 300 рублей. Там же можно найти коллекцию нижнего белья, которую MY812 выпустил впервые.