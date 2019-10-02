ЛГБТ-икона, Лувр и Прекрасная эпоха — как прошел показ новой коллекции Louis Vuitton?

Недели моды сезона весна-лето 2020 — все! Вчера в Париже прошел последний показ в расписании — бренда Louis Vuitton. Гости, в числе которых были Джастин Тимберлейк, Джессика Билл, Хлоя Морец, Алисия Викандер и Наталья Водянова, расположились в Лувре перед огромным экраном, на котором проигрывался клип «It's Okay to Cry» ЛГБТ-иконы, соавтора Мадонны и номинантки «Грэмми» Sophie.

В самом шоу креативный директор Николя Гескьер рассказывал о Прекрасной эпохе — части французской истории, которая, по его мнению, «очень интересна в культурном отношении с точки зрения эмансипации женщин и литературы с Прустом». К ней отсылали рубашки с рукавами-буффами, жакеты с бутоньерками на лацканах, платья с плиссированными манишками и прически, как у «девушек Гибсона» — идеала женской красоты, созданного американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном на рубеже XIX и XX столетий.

Рисунки на части платьев и пальто, сделанные сотрудниками бренда вручную, также отсылали к работам художников того времени — Альфонса Мухи (ангельские женские лица) и Уильяма Морриса (переплетенные друг с другом цветы). Стайлинг им делали сумки Neonoe, Cannes и Petite Malle с монограммой, напоминающей о том, что Прекрасная эпоха была таковой и для самого Louis Vuitton. В 1854 году модный дом открыл свой первый магазин, в 1850-х расширил линейку чемоданов, а в 1895-м придумал фирменную канву.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com