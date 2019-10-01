Новая коллекция Miu Miu: теплые кардиганы, виниловые юбки и плетеные авоськи

В Йенском дворце в Париже прошел показ новой коллекции Miu Miu, над сценографией которого работало архитектурное бюро Рема Колхаса OMA. Несмотря на то, что вещи ориентированы на весенне-летний сезон, они получились довольно теплыми: платья-фартуки, напоминающие школьные, виниловые юбки, украшенные цветами, и топы с драпировками, выполненные в разных оттенках, шли вместе с мягкими кардиганами, надетыми в большинстве случаев под вещи, а не на них.

Если у вас еще нет подобного кардигана — с открытыми плечами, фигурным вырезом и всего двумя пуговицами, следующий сезон — отличный повод его купить. И стилизовать высокими сапогами на шнуровке, ботинками на деревянной платформе, сумками с бамбуковой ручкой и плетеными авоськами. Также Миучча Прада показала свою версию сумки-«пельменя», которая ранее появилась у Bottega Veneta, а после — в коллекции Givenchy. Дизайнер выполнила ее из кожи золотого цвета и оттенка «металлик», а также дополнила мягкой «перекрученной» ручкой.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com