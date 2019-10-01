Модели прогулялись по крышам на показе новой коллекции Chanel

Модели Алина Болотина и сестры Павловы прогулялись по крышам — но не в Петербурге, а в Париже на показе Chanel. Команда французского бренда в очередной раз возвела в Гран-Пале масштабные декорации, фасады которых частично повторялись на платьях, надетых вместе с босоножками на тонких каблуках (трюк выполнен профессионалами— не повторять!)

Куда более подходящей одеждой для таких прогулок стали вязаные кардиганы нежных оттенков, потертые джинсы с завышенной талией, твидовые комбинезоны с вместительными карманами и классические тренчкоты с полосатой подкладкой. Все их новый креативный директор бренда Виржини Виар стилизовала сумками из светло-серой кожи, шляпками с распустившимися цветами, бусами из жемчуга в несколько рядов и крупными браслетами с надписью «Chanel Paris».

Несмотря на то, что эксперты ждали революционных решений в бренде, преемница Карла Лагерфельда продолжает работать с его историческими кодами. Большую часть коллекции по-прежнему составляют вариации фирменных твидовых жакетов, а также платья темных цветов и разной длины. Их мы, вероятно, еще не раз увидим: при таком количестве амбассадоров — от Марго Робби до Пенелопы Крус — Chanel появляется на красных дорожках едва ли не чаще конкурентов.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com