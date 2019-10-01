Новая коллекция Alexander McQueen: платья с рисунками лондонских студентов и жакеты из переработанного кружева

Вчерашним вечером в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Alexander McQueen, часть вещей из которой — например, платья с абстрактными рисунками — были расшиты мастерицами (и даже отделом кадров бренда!) вручную. Сами рисунки были взяты у студентов Central Saint Martins, однажды пришедших на урок рисования в лондонский магазин Alexander McQueen.

Также в коллекцию вошли вещи из кружева, органзы и тюля, взятые креативным директором Сарой Бертон из коллекций предыдущих сезонов. Из переработанных материалов сделан в том числе асимметричный наряд с многочисленными рюшами, отсылающий к знаменитому платью-«устрице» Александра Маккуина 2003 года выпуска. Часть новинок выполнена из светлого льна, выращенного на небольшой ферме в Северной Ирландии, и дамаста, создание которого в Ирландии считается почти исчезающим ремеслом. Чтобы подчеркнуть тот ручной труд, с которым была создана весенне-летняя коллекция, Сара Бертон вышла на поклон с сотрудниками модного дома, в том числе охранником и CEO.